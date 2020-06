Kaksikkoa epäillään lukemattomista nettipetoksista – apuna 14 eri valeidentiteettiä

Lapin käräjäoikeus on vanginnut petoksista epäillyn kaksikon.

Kemin poliisi tutkii laajaa rikoskokonaisuutta, jossa kahden tekijän epäillään aiheuttaneen tuhansien eurojen vahingot internetin eri myyntipalstoilla.

Kaksikko on tehtaillut tekaistuja myynti-ilmoituksia ja he ovat käyttäneet ainakin 14 valeidentiteettiä harhauttaakseen ostajia. Lapin käräjäoikeus on vanginnut epäillyt tekijät.

Epäillyt ovat tehneet kymmeniä myynti-ilmoituksia eri sivustoille kuten Tori.fi ja Huuto.net -sivustoille. Ostajat ovat kaupan jälkeen maksaneet rahat myyjän ilmoittamalle pankkitilille saamatta kuitenkaan koskaan itse tuotetta. Ostajia on ympäri Suomea.

Juttusarjan tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Ossi Granat kertoo, että tutkinnassa on noin 40 petosrikosta, mutta todellinen luku on mahdollisesti vielä korkeampi.

– Ihmiset eivät välttämättä ole aina tehneet asiassa rikosilmoitusta huijaustapauksen tullessa ilmi. Poliisi kehottaa kansalaisia olemaan tarkkana käydessään kauppaa internetissä. Toivomme petosrikosten uhreja tekemään aina rikosilmoituksen, jotta poliisi pääsisi tekijöiden jäljille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, hän huomauttaa.

Granatin mukaan petosjutun päätekijät olivat kuukausia viranomaisten tavoittamattomissa. Heidät otettiin lopulta kiinni Kainuusta Lapin ja Oulun poliisin yhteistyönä.

– Tekovälineet on nyt takavarikoitu ja Lapin käräjäoikeuden vangitsemispäätösten johdosta rikoskierre katkaistu. Esitutkinta valmistuu kesän aikana ja siirtyy syyteharkintaan, Granat kertoo.

Poliisin ja kyberturvallisuuskeskus muistuttavat ostajia turvallisen internet-kaupankäynnin säännöistä. Verkkokaupankäynnissä nettihuijauksen uhriksi voivat päätyä niin myyjä kuin ostaja.

Yleinen ilmiö myyjän huijaamiseksi on väärennetyn maksukuitin tai tiliotteen käyttäminen. Väärennetyn kuitin vastaanottamisen jälkeen myyjä luovuttaa myymänsä tuotteen eikä todellisuudessa koskaan saa rahoja.

Tiliotteiden väärentäminen voi tapahtua verkkopankeista löytyvien esimerkkipohjien avulla. Tiliotetta tai kuittia vastaanottaessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siinä esiintyviin yksityiskohtiin, kuten päivämääriin ja nimiin.

Myyjä voi olla täysin varma rahan vastaanottamisesta vasta nähdessään rahan omalla pankkitilillään tai reaaliaikaisessa rahansiirtopalvelussa, kuten MobilePayssa tai Pivossa.

Kun ostaa tuotteita verkon myyntipalstoilta, on hyvä tarkistaa myyjän profiili. Huijaukseen voivat viitata myyjän kiire solmia kauppoja ja haluttomuus antaa lisätietoja.

Suurempiin hankintoihin liittyen myyjät saattavat vaatia ennakkomaksuja, mutta niitä ei kannata maksaa ennen tuotteen näkemistä. Kaikissa tapauksissa tuotteen näkeminen paikan päällä ja kunnon arvioiminen ovat varmimpia vaihtoehtoja luotettavien kauppojen takaamiseksi.

Nettikauppojen yhteydessä ostajan kannattaa myös varmistaa ostamansa tuotteen oikeellisuus hyödyntämällä Googlen käänteistä kuvahakua. Siten ostaja voi tarkistaa, onko myynti-ilmoituksessa oleva kuva ollut jo jossakin aikaisemmassa myynti-ilmoituksessa. Lisäksi myyjältä on hyvä pyytää vielä erikseen tuoreita kuvia myytävästä tuotteesta.