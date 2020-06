100-vuotias kouluvanhus paloi maan tasalle – rehtori: ”Takana on aika rankka kevät ja nyt tämä päälle”

Poliisi tutkii koulupalon syttymissyytä. Palo sai alkunsa rakennuksen ulkopuolelta.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos sai keskiviikkoiltana hälytyksen Kiimingin Alakylään. Hälytyksen teki yksittäinen kansalainen, joka havaitsi savua ja lieskoja vanhassa koulurakennuksessa.

100-vuotias hirsirakenteinen koulu paloi lähes kokonaan illan aikana. Pystyyn jäi vain yksi seinä.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä eikä tutkimuksista ole pois suljettu tahallista sytyttämistä, sillä palo sai alkunsa rakennuksen ulkopuolelta Kiiminkijoen puoleiselta julkisivulta.

– En voi vielä kommentoida syttymissyytä, tutkinta on kesken. Asiaa tutkitaan aktiivisesti torstaina ja siitä tiedotetaan heti kun tiedotettavaa on, toteaa rikosylikonstaapeli Irmeli Korhonen Oulun poliisista.

Apulaispalopäällikkö Antti Hanhineva Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksesta kertoo, ettei koulurakennuksen hyväksi pystytty tekemään paljoakaan illan aikana. Koulu oli hirsirakenteinen ja siihen oli vaihdettu muutama vuosi sitten peruskorjauksen yhteydessä muhat villoiksi.

– Muhat oli korvattu villoilla, joten tilanteessa vältyttiin muita rakennuksia uhkaavalta kipinäsuihkulta. Rakennukselle ei ollut mitään tehtävissä. Sammutustöitä helpotti se, että Kiiminkijoki oli niin lähellä eli vettä oli saatavilla runsaasti, Hanhineva toteaa.

Alakylän koulu muodostuu Tirinkylän ja Alakylän kouluista. Niissä on yhteensä noin 300 oppilasta.

Rehtori Vesa Rinta-Säntti vastaa puhelimeen työpaikaltaan. Oppilaiden sijoitusvaihtoehtoja alettiin kartoittaa heti perjantaiaamuna.

– Eihän tämä mieltä ylennä. Takana on aika rankka kevät ja nyt tämä päälle. Loma piti aloittaa juhannukselta, mutta en tiedä miten käy, Rinta-Säntti aprikoi.

Alkylän kouluvanhus olisi täyttänyt jouluna sata vuotta. Rakennus on peruskorjattu alle kymmenen vuotta sitten. Siellä oli luokkatiloja sadalle oppilaalle.

Rinta-Säntin mukaan koululaisten sijoittamiseen syksyllä on useita vaihtoehtoja. Haukiputaalla on vapaata koulutilaa ja lähistöllä sijaitseva nuorisoseurantalo on käytössä. Myös liikuntasali voidaan tarvittaessa muuttaa luokkatilaksi. Parakkikoulu on yksi vaihtoehto.

– Toivotaan että koulu jatkaa toimintaansa syksyllä ja palaneen tilalle rakennetaan uudisrakennus. Nyt pitäisi perustaa rakentamista varten hanketyöryhmä, rehtori toteaa.

Nykyään noin 2 500 asukkaan Alakylä sai koulun perustamisluvan vuonna 1917, kun Suomi itsenäistyi. Koulua pidettiin Mikkolan pirtissä ja oma koulurakennus valmistui vuonna 1920. Koulunpito aloitettiin tammikuussa 1921.

Museovirasto oli julkisivusuojellut palaneen koulun. Rakennuksen luokkatilat oli remontoitu muutama vuosi sitten.

Rehtorin mukaan koulun piha-alue on suosittu vapaa-ajanviettopaikka iltaisin. Lapsia liikkuu alueella lähes aina.

– Tässä on iso kenttä ja hyvät leikkivälineet. Väkeä on pihalla melkein aina iltaisin. Pihaa on nyt kaivettu auki sadevesiviemärin korjausten takia, mutta niistä ei palo varmaankaan ole voinut syttyä, Rinta-Säntti arvioi.