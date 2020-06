IS vieraili tiistaina Ruotsin puolella kysymässä millaisia ajatuksia haaparantalaisilla on koronavirustilanteesta ja Aftonbladetin väittämästä suomalaisten ruotsalaisvihasta.

Haaparannalla odotetaan rajatarkastusten lopettamista ja paluuta tavalliseen kaksoiskaupungin arkeen.

Haaparannan ruotsalaisia huvittavat suomalaisten puheet koronaviruksen leviämisestä Ruotsista länsirajan kautta Suomeen. Sen sijaan suomalaisten käynnistämä rajavalvonta ei huvita, vaan ärsyttää ja vihastuttaa.

– Pelkoa on molemmin puolin rajaa, mutta tartuntoja on ollut enemmän Suomen puolella täällä meidän alueella, huomauttaa kodinkoneliike Elon Haaparannan yrittäjä Pontus Kallioniemi.

Kauppias Pontus Kallioniemi.

Ruotsalaislehti Aftonbladet kritisoi sunnuntaina julkaisemassaan jutussaan Suomen hallituksen ja suomalaisten tiedotusvälineiden toimia koronavirusepidemian aikana.

Lehti väittää, että Suomessa lietsotaan ruotsalaisvihaa- ja pelkoa, joilla saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia Tornionlaakson taloudelle.

Kauppoja Haaparannalla.

Matka Suomesta Ruotsiin länsirajan yli meni sujuvasti. Autoa ei pysäytetty rajalla lainkaan. Takaisin päin tullessa rajavartija pysäytti auton ja tarkasti kyydissä olleiden henkilöllisyyspaperit. Syytä matkustamiseen ei kysytty.

Kaikki haastateltavat painottivat, että pohjoisessa tartuntatilanne on hyvä. Tartuntoja oli keväällä eniten Suomen puolella ja nekin olivat lähtöisin hiihtokeskuksista, joissa kävi pääosin eteläsuomalaisia.

Marja-Leena Laakso ja Tuula Majala.

Tulvivan Tornionjoen rannassa rupattelevat haaparantalaiset Marja-Leena Laakso ja Tuula Majala kritisoivat rajan sulkemista ja Ruotsin epidemian hoitoa.

– Pohjoisessa virusta eivät levitä kummatkaan, eivät ruotsalaiset eivätkä suomalaiset. Rajan sulkeminen oli ihan höpöhommaa. Tarkistusten tiukentaminen oli hyvä epidemian alussa, mutta nyt saisi kaikki muodollisuudet jo lopettaa, naiset pohtivat.

Omakotitalonsa pihassa nurmikkoa leikkaava Håkan Lind ei osaa sanoa kuka levittää virusta, mutta muistuttaa, että Suomen puolella Tornionjokilaaksossa on havaittu enemmän tartuntoja kuin Ruotsissa.

– Raja on kiinni Suomen puolelta. Ruotsissa on toimittu ihan eri tavalla. Vasta tulevaisuus näyttää kumpi tapa on ollut oikea, hän tuumaa.

Håkan ja Ritva Lind.

Terassilta nurmikonleikkuuta katsova Ritva Lind pitää aiheessa Suomen puolta. Haaparantalainen Håkan hurmasi torniolaisen Ritvan 1970-luvulla, mutta suomalaisuus on juurtunut syvälle vaimon sydämeen.

– Tottakai Suomessa on hoidettu koronakriisi Ruotsia paremmin, Ritva huudahtaa suomeksi ja kääntää asian vielä varmuuden vuoksi ruotsiksi.

Yrittäjä Pontus Kallioniemi laskee, että kodinkoneita, puutarhatavaroita ja pienrautatavaraa myyvän Elonin asiakkaista noin kolmannes on suomalaisia. Kun raja suljettiin 19.3. suomalaisia ei käynyt moneen viikkoon liikkeessä lainkaan.

– Kesäkuun alusta lähtien suomalaisia on käynyt koko ajan enemmän. Ei ole pelkoa ilmassa, että me tartuttaisimme heitä tai he meitä. Kaikki ovat hyvällä tuulella ja tervetulleita liikkeeseen asioimaan, hän sanoo.

Kauppias Pontus Kallioniemi.

Kallioniemeä on tympäissyt kevään aikana suuresti länsirajan sulkeminen ja varsinkin se, että rajatarkastuksissa ei ole ollut yhtenäistä käytäntöä.

– Jotkut pääsevät yli ilman minkäänlaista perusteltua syytä ja jotkut eivät taas millään, vaikka matkalla olisi kunnon syy, hän ihmettelee.

Samaa sanovat muutkin haastateltavat. Ruotsista ei ole päästetty Suomeen hautaa hoitamaan tai mökin tulvasuojauksia tekemään. Perusteltu syy on kuitenkin saattanut olla jonkin turhanpäiväisen tavaran hakeminen.

– Minulla on koko äidin puolen suku Suomessa. En ole päässyt tapaamaan heitä. Jos rajoituksia laitetaan, niin sääntöjen pitää olla samat kaikille, Kallioniemi huomauttaa.

Maisemaa rajalta Haaparannan puolelta, horisontissa häämöttää Suomen Tornio.

Nikkalan kylässä Haaparannalla asuva Nils Hietala arvioi, että rajan sulkeminen ei ole auttanut millään tavalla viruksen leviämisen ehkäisemisessä. Virus kulkee omia teitään, sitä ei rajalle pysäytetä, hän arvelee.

– On ihmeellistä, jos suomalaiset väittävät, että ruotsalaiset levittävät virusta. Väylän varrella koronatartuntoja on ollut enemmän Suomessa kuin Ruotsissa, hän sanoo.

Hietala päästäisi suomalaiset jo vapaasti länsirajan yli Ruotsiin.

– Suomalaisia on kaivattu ja he ovat tervetulleita Haaparannalle, hän painottaa.

Kauppias Johan Westring.

Makeis- ja nuuskakauppias Johan Westring on lukenut Aftonbladetin jutun. Hän ei allekirjoita siinä olevia ajatuksia.

– On luonnollista, että pelätään vaikeita asioita. Rajan sulkeminen on tuntunut oudolta ja odotan paluuta kaksoiskaupungin normaaliarkeen. Haaparantalaiset haluavat olla taas osa yhteistä aluetta, Westring toteaa.

Coop-marketin edessä rollaattoriin nojaileva Hilkka Valaranta epäilee koronavirustartuntojen määrän vielä lisääntyvän Pohjois-Ruotsissa. 19 vuotta Haaparannalla asunut Valaranta on käynyt Suomen puolella rajan sulkemisen jälkeen.

Hilkka Valaranta.

– Kaipaan suomalaisia ruoka-aineksia, sillä en ole koskaan ollut sinut ruotsalaisen ruuan kanssa. Ruotsalaiset ovat saaneet liikkua liian vapaasti virusepidemian aikana. Täällä on toimittu väärin, hän sanoo.

Suomen länsirajalla aloitettiin rajavalvonta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 19. maaliskuuta. Rajavartiolaitos, poliisi ja tulli ilmestyivät rajalle keskiyöllä.

Rajaliikenne väheni tarkastusten aloittamisen jälkeen radikaalisti. Toukokuussa liikenne jälleen vilkastui, kun julkisuuteen tuli tieto, ettei rajan ylitystä voida suomalaisilta perustuslain mukaan kieltää.

Rajavartiolaitos siirtyi sisärajoilla riskiarvioon perustuviin pistokokein tehtäviin maastalähtötarkastuksiin 1.6. Maahantulotarkastukset tehdään kaikille rajanylittäjille.

Kesäkuun ensimmäisen viikon aikana rajan ylitti Torniossa Rajavartiolaitoksen tilaston mukaan yhteensä 13 353 henkilöä.