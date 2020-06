Pohjois-Euroopan pisintä riippusiltaa rakennetaan Jakkukylään Iihin. Sillalla on pituutta melkein 250 metriä.

Jakkukylän kohdalta Iijoen ylittävän sillan piti olla valmis elokuussa, mutta nyt avajaiset lykkääntyvät pahimmillaan jopa vuodella.

Pohjois-Euroopan pisimmän riippusillan rakennustyöt on keskeytetty Pohjois-Pohjanmaan Iissä. Keskeytyksen syynä ovat suunnitelmissa havaitut tarkastustarpeet. Kunnalle ilmoitettiin, etteivät kaikki sillan kestävyyslaskelmat voi pitää paikkaansa.

– Alan harrastajat eli teräsrakenteisten siltojen suunnittelijat olivat tehneet omia laskelmiaan ja he huomasivat, että kaikki ei täsmää. He ottivat kuntaan yhteyttä. Rakenteet ovat heidän mukaansa liian kepeitä joiltakin osin, selvittää tilannetta Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen.

Jakkukylän riippusilta on jänneväliltään Pohjois-Euroopan pisin metallirakenteinen kevyen liikenteen riippusilta. Sen kokonaispituus on 250 metriä ja jänneväli 180 metriä.

Silta ylittää lähes 200 metriä leveän Iijoen Jakun koulun kohdalta. Sillan rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2019 ja valmista piti olla elokuussa 2020.

– Yhdessä keskeisessä sillan kuormituslaskelmassa on käytetty liian pientä lähtöarvoa. Tuulikuormana on käytetty liian alhaista arvoa. Se on ollut harmillinen lipsahdus, niin ei olisi saanut päästä käymään, Jokelainen ihmettelee.

Jakkukylään on suunniteltu siltaa 1950-luvulta lähtien.

Jakkukylä sijaitsee noin 50 kilometriä Oulusta pohjoiseen. Iijoen molemmin puolin levittäytyvässä kylässä on noin 400 asukasta. Iin keskustaan on matkaa noin 15 kilometriä.

Uusi silta lyhentää kyläläisten matkaa joen toiselle puolen. Sillan kautta kiertäen matkaa kertyy nykyisin noin 15 kilometriä.

Jakkukylään on puuhattu siltaa jo 1950-luvulta lähtien. Vuonna 1984 kylälle suunniteltiin maatiesiltaa, mutta hankkeelle ei saatu kannatusta silloisessa Yli-Iin kunnassa.

Riippusillan rakennuttaa Iin kunta ja sen kustannusarvio on 850 000 euroa. Kyläyhdistys on kerännyt riippusiltaa varten omarahoitusosuutta reilut 50 000 euroa. Keräys käynnistettiin vuonna 2018 järjestetyssä pyöräilytapahtumassa, jossa IS oli mukana.

Riippusillan piti olla valmis elokuussa, mutta rakennustyöt ovat pysähdyksissä ja aikataulu venyy.

Talvisin Iijoen yli kuljetaan jäätietä kouluun ja harrastuksiin. Kelirikon aikaan koululaisia kuljetetaan Raasakan sillan kautta ja tuolloin autoilua kertyy 100-150 kilometriä päivässä. Koululaisille on ollut sulan veden aikaan Suomessa hyvin harvinainen kunnan järjestämä kouluvenekuljetus.

Jokelaisen mukaan riippusillan rakennustöiden jatkumisesta tiedetään heinäkuun lopulla, kun päivitetty suunnitelma on käytettävissä. Jos laskelmissa on vain vähän korjattavaa, silta saadaan käyttöön vielä tämän suven aikana.

– Jos korjattavaa on paljon, sillan avaaminen siirtyy jopa vuodella eteenpäin. Tässä pitää olla tarkkana, kun rakennetaan sellaista kohdetta, jota ei ole muualla Pohjois-Euroopassa, hän huomauttaa.

Jokelaisen mukaan on todennäköistä, että sillan rakennussuunnitelmiin tulee niin suuria muutoksia, että niitä varten on anottava lisää rahoitusta valtuustolta. Jokelainen on harmissaan tilanteesta.

– Onneksi asia huomattiin ajoissa. Silta olisi voinut toimia entisillä laskelmillakin, mutta emme tiedä, miten olisi käynyt ääriolosuhteissa eli kovan myrskyn aikana, hän toteaa.

Jokelaisen mukaan riippusillan pitää kestää myrskyssä, kun kansi on täynnä ihmisiä.

Jakkukylän sillan kannattavuuslaskelmissa on ilmennyt ongelmia.