Jutussa on nostettu syytteitä huumausainerikoksista sekä avunannosta niihin, ampuma-aserikoksista, räjähderikoksesta ja törkeästä rahanpesusta.

Keskusrikospoliisi ja syyttäjälaitos tiedottivat tänään laajasta huumausaineiden salakuljetusvyyhdistä.

Krp on tutkinut laajaa, vuosien 2018–2020 aikana tapahtunutta epäiltyä Subutex-tablettien salakuljetusta Ranskasta ja Ruotsista Suomeen sekä Subutexin myymistä edelleen Suomessa.

Ranskan ja Ruotsin viranomaiset takavarikoivat vuosina 2018–2020 yhteensä 7 642 Subutex-tablettia, joiden epäillään liittyvän tutkittavana olleeseen rikoskokonaisuuteen.

Takavarikoitujen huumeiden arvo on ollut 50 euron keskihinnalla reilut 380 000 euroa

Poliisi epäilee, että Subutex-tabletit hankittiin Ranskasta Pariisin alueelta, minkä jälkeen ne kätkettiin salakuljetusta varten muun muassa keksipaketteihin.

Ranskassa Subutex-tablettien hankintahinta on ollut 3 euroa, kun Suomessa Subutex-tablettien katukauppahinta ostomäärästä riippuen on 20-50 euron välillä. Vankilaan salakuljetettuna tabletista voi saada 100–150 euroa.

Kotietsinnässä löydetty pistooli.

Suomessa Subutex-tablettien levitystä on tapahtunut Oulun ja Kuopion alueilla, ja poliisi epäilee, että huumeiden välitys on hoidettu ainakin osittain internetin tor-verkossa nimimerkkien kautta useiden eri alamyyjien välityksellä.

Esitutkinnassa selvisi, että sama organisaatio on myös myynyt tor-verkon kautta aseita ja armeijan käsikranaatteja.

– Tutkinta vahvisti käsitystämme siitä, että laittoman tavaran myynti on siirtymässä yhä enemmän dark webin puolelle, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Ari Soronen Krp:stä.

Viimeisten tutkimusten mukaan Subutex on Suomessa eniten huumekuolemia aiheuttava huumaus- tai lääkeaine.

Esitutkinnassa on tehty tiivistä yhteistyötä syyttäjän sekä Ranskan, Ruotsin ja Saksan viranomaisten kanssa.

Syyttäjälaitoksen mukaan syyttäjä on nostanut syytteet seitsemää henkilöä vastaan törkeistä huumausainerikoksista tai avunannoista niihin. Syytteissä on kyse maahantuontiorganisaation toimista vuosina 2018–2020. Huumausaineen määrä on ollut Pohjois-Suomen mittakaavassa merkittävä.

Lisäksi kaksi vastaajaa on saanut syytteen tutkinnan yhteydessä paljastuneista ampuma-aserikoksista ja yksi vastaaja räjähderikoksesta. Yhtä vastaajaa syytetään myös huumausainerikoksiin kytkeytyvästä törkeästä rahanpesusta.

Asiassa on tällä hetkellä vangittuna kolme henkilöä. Osa vastaajista on kiistänyt syyllistyneensä syytteissä kuvattuihin rikoksiin.

Oulun käräjäoikeuden pääkäsittelyn arvioitu kesto on kolme–neljä istuntopäivää. Pääkäsittely pidetään viikolla 26.