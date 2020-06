Avioparille syyte murhasta – liikuntarajoitteinen 62-vuotias nainen kuoli kotiinsa Kalajoella

Syyttäjän mukaan tappo on tehty erityisen raa´alla ja julmalla tavalla teräasetta käyttäen.

Aluesyyttäjä Ville Rutanen on nostanut syytteen kahta henkilöä vastaan Kalajoella 10.1.2020 tehdystä murhasta. Yhdessä tehdystä murhasta ovat epäiltynä vuonna 1984 syntynyt mies ja 1985 syntynyt nainen. He ovat aviopuolisot keskenään.

Epäilty teko on tapahtunut 62-vuotiaan uhrin yksityisasunnossa. Paikkakuntalainen mies on esitutkinnassa myöntänyt teon, muuta katsonut syyllistyneensä murhan sijasta tappoon. Nainen on esitutkinnan aikana kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Tappo on syyttäjän käsityksen mukaan tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla. Teko on lisäksi kohdistunut puolustuskyvyttömään, liikuntarajoitteeseen naiseen, ja siinä on käytetty teräasetta.

Juttua käsitellään Oulun käräjäoikeudessa 17.–18.6.