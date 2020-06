Suvun talousrikosjutun valmisteluistunto pidettiin Oulussa huhtikuussa.

Oulun käräjäoikeus käsittelee tällä viikolla pizzerian perustamiseen liittyvää kahakkaa, joka tapahtui Oulunsalossa huhtikuussa 2015. Nujakka alkoi Harjapäänkadulla Oulun Etu-Lyötyssä, mistä miehet siirtyivät oulunsalolaisen pizzerian parkkipaikalle.

Käräjäoikeus pääsi käsittelemään asiaa vasta viiden vuoden kuluttua tapahtumista, sillä kaikkia asianosaisia ei ole saatu aiemmin kutsuttua tai haastettua paikan päälle.

Syytteiden mukaan viisi ulkomaalaistaustaista miestä kävi nyrkkiraudoin ja veitsellä varustautuneina kahden pizzerian perustamista suunnitelleen ulkomaalaistaustaisen miehen kimppuun. Viidestä epäillystä pahoinpitelijästä neljä on saman perheen jäseniä.

Pahoinpitelyjen taustalla oli uhrien antamien kirjallisten vastausten perusteella aikomus perustaa uusi pizzeria Oulunsaloon. Toisen uhrin mukaan hänelle oli välitetty tappouhkauksia vielä pahoinpitelyn jälkeen.

Syyttäjä vaatii kaikille viidelle epäillylle ehdollista vankeusrangaistusta tai sakkoja kahdesta pahoinpitelystä.

Oulun niin kutsuttuun pizzamafiakokonaisuuteen kuuluu useita käräjäoikeudessa käsiteltyjä väkivaltarikoksia ja syksyllä oikeuteen tulevia talousrikoksia.

Vuonna 2015 käräjäoikeuden käsittelyssä oli törkeitä pahoinpitelyitä ja laittomia uhkauksia. Vuonna 2016 käsiteltiin Toppilassa tapahtunutta tapon yritystä ja vuonna 2017 Limingantullin autogrillillä tapahtunutta joukkotappelua.

Oikeusjuttujen taustalla on eri puolilla maata pizzerioita omistava ja pyörittävä maahanmuuttajataustainen suku, joka on vuosien ajan yrittänyt estää muita yrittäjiä perustamasta heidän ravintoloidensa lähelle kilpailevia ravintoloita.

Käräjäoikeuden käsittelyyn on tulossa syksyn aikana laaja nippu talousrikoksia, joiden tutkinta aloitettiin seitsemän vuotta sitten. Jutussa on syytettyinä kaksi maahanmuuttajataustaista miestä, kaksi suomalaisnaista sekä oululainen lakimies. Syytekohtia on kaikkiaan 22.

Syytettynä olevaa juristia epäillään törkeästä rahanpesusta. Muina rikosnimikkeinä ovat kiskonnantapainen työsyrjintä, kaksi törkeää velallisen epärehellisyyttä, viisi törkeää kirjanpitorikosta, kolme törkeää veropetosta, kuusi rekisterimerkintärikosta, veropetos, kirjanpitorikos, törkeä petos ja petos.