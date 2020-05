Suvivirsi saa kyyneliin joka kevät – oululaisopettaja mukana uudella Club For Fiven virsivideolla

Oululainen opettaja Matti Ryhänen on mukana Club For Fiven Suvivirsi-videolla.

Perinteinen Suvivirsi on opettajan mukaan kouluvuoden kulminaatiopiste.

Suvivirttä lauletaan tänä vuonna hartaammin kuin koskaan ennen. Oulun Pohjois-Ritaharjun koulun luokanopettaja Matti Ryhänen sanoo, että perinteinen virsi saa silmät kyyneliin joka vuosi, mutta koronakeväänä tunnelataus on entistä vahvempi.

– Suvivirsi on hirveän tärkeä. Se on kouluvuoden kulminaatiopiste. Joka kevät sen laulaminen saa silmät kyyneliin. Sillä on iso merkitys vuoden uurastuksen päätöksenä niin lapsille kuin aikuisillekin. Varsinkin nyt erikoisen ja mielenkiintoisen kevään päätöksenä se on saanut ihan uudenlaista merkitystä, Ryhänen pohtii.

Oululaisopettaja on mukana tekemässä videota a cappella -yhtye Club For Fiven Suvivirteen. Video julkaistiin keskiviikkona 27.5.

Viidettä luokkaa opettavan Ryhäsen mukaan virren versiossa on otettu huomioon lapsen näkökulma. Videolla yli 20 eri puolilta Suomea olevaa opettajaa kirjoittaa laulun sanoja taululle tyhjässä luokkahuoneessa.

– Pääsin mukaan videoon varmaankin sitä kautta, kun olen ollut tekemässä uutta Ystävien aapista ja samassa produktiossa on ollut Jyri Sariola, joka on myös Club For Fiven taustavoimia, Ryhänen selvittää musiikkivideon tekemisen taustoja.

A cappella -yhtye oli suunnitellut julkaisevansa tänä vuonna akustisen levyn sekä tekevänsä ison juhlakiertueen syksyllä. Koronaviruspandemia laittoi suunnitelmat uusiksi juhlakiertueen osalta, mutta akustinen levy on yhä luvassa.

Lauluyhtye ehti levyttää uuden versionsa Suvivirrestä helmikuussa osana tulevan albuminsa äänityksiä Riihimäen Varuskuntakirkossa. Kuoronjohtaja Paavo Hyökin tuottama raita oli jo alun perin suunniteltu julkaistavaksi toukokuussa.

Poikkeusolot etäopetuksineen toivat kuitenkin nostalgiseen ja tunteita herättävään lauluun vielä syvempää merkitystä.

– Suvivirsi on ollut perinteisesti lukuvuoden päättävä kiitos, jonka jälkeen on päässyt kesälaitumille. Koemme, että on tärkeää muistaa kaikkia koululaisia ja opettajia ja ylipäätään lapsia ja aikuisia siitä suuresta työstä ja venymisestä, jonka tämä kevät on tuonut tullessaan. Meillä on tästä myös omakohtaista kokemusta koululaisten vanhempina, lauluyhtyeestä todetaan.