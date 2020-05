Muhoksen lehmärouvat rynnistävät kesälaitumelle – seuraa suorana kello 12

Kesälaitumelle pääsee navetasta noin 50 lehmää.

ISTV on paikalla keskiviikkona kun Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Muhoksen opetustilan lehmät päästetään kesälaitumelle. Suora lähetys alkaa klo 12.

Koivikon tila on Koulutuskuntayhtymä OSAO:n Muhoksen yksikön opinahjo. Siellä on noin 50 lehmää. Mukana on suomenkarjaa sekä holstein- ja ayrshire-rotuisia lehmiä.

Lehmärouvat päästetään navetoista aurinkoon ja vihreille nurmille puolenpäivän aikaan. Luvassa on riemukkaita hetkiä. Tänä vuonna yleisö ei voi seurata kesälaiduntapahtumaa.

– Laitumelle pääsy on ollut joka vuosi suuri yleisötapahtuma. Tällä kertaa emme voi koronapandemian takia ottaa yleisöä paikalle. Aiemmin tapahtuma on ollut kaksipäiväinen ja paikalla on ollut jopa 1 500 ihmistä, kertoo lehtori Ilkka Mehtälä opetusmaatilalta.