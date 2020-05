Suomen valtio ei ota vastaan maskilahjoituksia, mutta yleishyödyllinen taho voi niin tehdä.

Taiwan on lahjoittanut Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireille 200 000 kirurgista suu-nenäsuojusta. Niiden luovutustilaisuus pidettiin tiistaiaamuna Kempeleessä.

Lahjoitusta on ollut Suomeen järjestämässä kansanedustaja ja eduskunnan Taiwan-ystävyysryhmän puheenjohtaja Mikko Kärnä (kesk).

Lahjoitetut suojukset riittävät laskennallisesti kattamaan koko Pohjois-Suomen kirurgisten suu-nenäsuojusten tarpeen 2-3 viikoksi, arvioi Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen hankintapäällikkö Juha Putkonen.

– Tilanne on aika rauhallinen pohjoisessa ja siksi nämä riittävät nykyisellä kulutuksella kahdeksi tai kolmeksi viikoksi. Näitä voivat käyttää terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset kotihoiva mukaan lukien. Vaikuttavat laadukkailta 2R-maskeilta, ne täyttävät terveydenhuollon laatukriteerit, Putkonen sanoo lahjoituspakkoja avatessaan.

200 000 suojan luovutustilaisuus pidettiin Kempeleessä.

Kärnän mukaan pohjoisen suojalastista ei ole odotettavissa poliittista vääntöä, kun kyseessä on yleishyödyllinen vastaanottajataho. Suomen valtio ei ota vastaan lahjoituksia.

Kärnän mukaan Taiwan on onnistunut erinomaisesti koronaviruspandemian hallinnassa ja Taiwanissa on todettu ainoastaan alle 500 tartuntaa. Kuolemantapauksia on vain seitsemän.

– Taiwanin valttikortteja epidemian torjunnassa ovat olleet ennakointi, nopeus, avoimuus ja demokratia. Edustaja Janet Chang toteaa, että kun Taiwan on nyt itse onnistunut tukahduttamaan epidemian, on se voinut keskittyä auttamaan ulkomaisia ystäviään, Kärnä selvittää lahjoituksen taustoja.

Taiwanissa valmistetaan 18 miljoonaa kasvosuojaa joka päivä. Pandemian hillintä ja suuri kirurgisen suu-nenäsuojaimen tuotanto ovat antaneet Kärnän mukaan Taiwanille tilaisuuden auttaa muita maita taistelussa koronavirusta vastaan.

Suomella ei ole virallisia diplomaattisuhteita Taiwanin kanssa. Taiwanilla on Helsingissä edustusto, jota kutsutaan Taipein edustustoksi.