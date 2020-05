19-vuotias mies houkutteli alaikäisiä uhreja tupakalla, viinalla ja kannabiksella Oulussa – vankeutta useista seksuaalirikoksista

Oulun käräjäoikeus on tuominnut 19-vuotiaan miehen vankilaan useista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Mies painosti ja taivutteli 14- ja 15-vuotiaita suojaamattomaan seksiin.

18.5 annetussa tuomiossa mies tuomittiin 4 vuoden ja 9 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä lapsenraiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

IS ei kerro tuomitun nimeä uhrien henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Käräjäoikeuden mukaan mies on ollut ainakin kaksi kertaa sukupuoliyhteydessä alle 16-vuotiaan lapsen kanssa. Tekoaikaan 19-vuotias mies on hankkinut useita kertoja 14-vuotiaalle uhrille pyynnöstä tupakkaa. Teot ovat tapahtuneet kesällä 2019.

Mies ja uhri ovat tapailleet useita kertoja miehen asunnolla ja tapaamisten yhteydessä mies on ollut ainakin kaksi kertaa sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa. Sukupuoliyhteydet ovat olleet suojaamattomia ja vastaaja on painostanut ja taivutellut uhrin ryhtymään niihin.

Käräjäoikeuden maanantaina antaman julkisen selosteen mukaan asunnossa on tapahtunut myös törkeä raiskaus. Tällöin mies on pyytänyt uhria harrastamaan kanssaan seksiä, mutta tämä on kieltäytynyt.

Mies on tämän jälkeen lyönyt asianomistajaa kämmenellä kasvoihin ja ylävartalon alueelle, riisunut väkisin housut ja ollut hänen kanssaan suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä.

– Asianomistaja on yrittänyt vastustella tekoa lyömällä kerran vastaajaa rintaan ja yrittämällä työntää tätä pois sekä pyytämällä vastaajaa lopettamaan. Vastustelusta huolimatta mies on jatkanut tekoaan. Teon jälkeen hän on vaatinut asianomistajaa olemaan kertomatta tapahtuneesta ja uhannut tätä suusanallisesti väkivallalla, julkisessa selosteessa todetaan.

Oikeuden mielestä edellä kuvatulla tavalla toteutettuna sekä teko-olosuhteet, sukupuoliyhteyksien suojaamattomuus ja asianomistajan nuori ikä huomioon ottaen raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Toisessa käräjäoikeuden käsittelemässä tapauksessa miestä syytettiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Oikeus hylkäsi tämän syytteen 18.5. annetulla tuomiolla.

Syytteen mukaan 18-vuotias mies ja 15-vuotias asianomistaja olivat nauttineet yhdessä alkoholia vastaajan asunnossa, jossa vastaaja oli suudellut vahvasti päihtynyttä asianomistajaa ja imenyt tämän kaulaa sekä työntänyt kätensä asianomistajan alushousuihin ja kosketellut tämän sukupuolielintä.

Käräjäoikeus katsoi, ettei riittävää näyttöä syytetyn syyllisyydestä ole esitetty, minkä vuoksi käräjäoikeus on hylännyt syytteen ja esitetyt korvausvaatimukset.

Kolmannessa jutussa mies sai käräjäoikeudelta 7 kuukauden pituisen ehdottoman vankeustuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomio on annettu 20.5.

Rangaistusta mitattaessa on otettu kohtuuden mukaan alentavana huomioon Oulun käräjäoikeuden aiemmin 18.5. tuomitsema yli neljän vuoden mittainen ehdoton vankeusrangaistus.

Jutusta annetun julkisen selosteen mukaan mies on ollut ainakin neljä kertaa sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa ja koskettelemalla tai muulla tavoin tehnyt kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisia tekoja, jotka ovat olleet omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä.

Seksuaalirikokset ovat tapahtuneet keväällä 2019. Tekoaikaan 18-vuotias mies ja 15-vuotias tyttö olivat tavanneet useita kertoja miehen asunnolla. Mies on tarjonnut tytölle alkoholia ja kannabista.

Tapaamisten yhteydessä mies on kosketellut tyttöä vartalosta vaatteiden alta sekä ollut hänen kanssaan sukupuoliyhteydessä ainakin kolme kertaa.

Sukupuoliyhteydet ovat olleet suojaamattomia ja ainakin osaan mies on painostanut ja taivutellut tyttöä.

– Rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon sukupuoliyhteyksien suojaamattomuus ja lukumäärä, sukupuoliyhteyksiin ryhtymiseen liittynyt painostus ja taivuttelu sekä se, että teossa on käytetty hyväksi uhrin kiinnostusta tuomitulta saamaansa alkoholiin ja kannabikseen, käräjäoikeus toteaa tuomiosta antamassaan julkisessa selosteessa.

Tuomittu mies on kiistänyt syytteen. Hänen mukaansa kyse on ollut nuorten välisestä tavanomaisesta seurustelusuhteesta ja kahdesta tai kolmesta vapaaehtoisesta sukupuoliyhteydestä.

Tuomittu on velvoitettu maksamaan uhrilleen kivusta ja särystä 500 euroa ja kärsimyksestä yhteensä 7 000 euroa.