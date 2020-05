Uusi vuosi alkoi Oulussa nöyryyttämisellä ja kiduttamisella – mieskaksikko piinasi 20-vuotiasta miestä olemattoman velan takia

Uhrin selkään viilleltiin jätkänshakkiruudukko ja sana ”velka”.

Oulun käräjäoikeus on tuominnut 20-vuotiaan oululaismiehen 4 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankilaan törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä raiskauksesta, varkaudesta, tietomurrosta ja identiteettivarkaudesta. Syyte törkeästä vapaudenriistosta hylättiin.

Roberto Rickhard Vihreäjärvi kidutti ja pieksi uudenvuodenpäivänä Oulussa toisen miehen kanssa 20-vuotiasta miestä olemattoman velan takia. Hän syyllistyi tekoihin ehdonalaisen vapauden koeaikana, mikä lisäsi rangaistuksen määrää 4 kuukaudella.

Käräjäoikeus tuomitsi 26-vuotiaan Toni Kristian Nissilän varkaudesta ja törkeästä pahoinpitelystä 2 vuodeksi ja 2 kuukaudeksi vankeuteen. Syytteet törkeästä vapaudenriistosta ja avunannosta törkeään raiskaukseen hylättiin.

Tuomitut velvoitettiin korvaamaan uhrilleen kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta lähes 20 000 euroa.

Tapahtumat saivat alkunsa uudenvuodenpäivänä, kun Vihreäjärvi houkutteli uhrin asuntoonsa ja alkoi periä tältä olematonta velkaa. Mies vei uhrilta lompakon, kännykän, kaulakorun ja rannekellon.

Vihreäjärvi alkoi kuristaa uhria ja hakata häntä metalliputkella. Sen jälkeen kaksikko raahasi uhrin kylpyhuoneeseen, missä pääsyytetty puukotti häntä käsivarteen sekä pakotti tämän ottamaan peniksensä suuhun. Kun uhri yritti kieltäytyä, mies puukotti häntä pakaraan.

Seksuaalisen väkivallan jälkeen 20-vuotias tuomittu viilsi uhrin selkään lähes koko selän kokoisen jätkänshakkiruudukon sekä sanan "velka". Sitten hän suihkutti uhria polttavan kuumalla vedellä. Toinen syytetty seisoi kylpyhuoneen ovella ja esti uhria pääsemästä ulos.

Sitten miehet kaatoivat uhrin suihkutilan lattialle ja laittoivat pyyhkeen tämän kasvoille. He laskivat pyyhkeen päälle vettä niin, että uhri pelkäsi tukehtuvansa.

Väkivalta jatkui tämän jälkeen olohuoneen puolella. Miehet hakkasivat uhria metalliputkella. He myös kuvasivat teot videolle ja videon he latasivat uhrin Instagram-tilille.

Uhrin Instagram-käyttäjänimeksi miehet vaihtoivat "vasikkarottamunasuu" ja tilille kirjoitettiin uhrin nimissä "muna suu" ja "ristinolla selkä mies".

Vihreäjärvi on tuomittu vuonna 2018 samankaltaisista rikoksista. Hän oli päässyt ehdonalaiseen vapauteen viime vuoden maaliskuussa.

Käräjäoikeuden mielestä Vihreäjärven uhriin kohdistunut menettely on sisältänyt pitkäaikaista ja voimakasta henkistä ja ruumiillista väkivaltaa.

Pahoinpitelyssä on käytetty astaloita ja väkivaltaa tavalla, joka olisi voinut aiheuttaa vakavia pysyviäkin vammoja, ja pahoinpitelyteko on siten ollut luonteeltaan vielä aiheutuneita seuraamuksia merkittävästi vaarallisempi.

– Vihreäjärven menettely on ollut nöyryyttävää, mikä on ollut ilmeinen pyrkimyskin. Tuota nöyryyttävyyttä on lisännyt vielä se, että hän on pakottanut uhrin ottamaa tuomitun sukupuolielimen suuhunsa. Menettelyn moitittavuutta lisää edelleen se, että uhriin kohdistettua pahoinpitelyä on kuvattu puhelimella videotallenteeksi, jota on jaettu eteenpäin, käräjäoikeus perustelee tuomiotaan.

Käräjäoikeuden mukaan Nissilän syyllisyyden aste oli rikoksissa Vihreäjärveä alhaisempi ja osallisuus vähäisempi, mutta hänen osuutensa pahoinpitelyrikoksessa oli kuitenkin merkittävä.