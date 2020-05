Tältä näyttää korona-aika koulussa, jossa ei ole perinteisiä luokkatiloja: ”Järjestelyissä on ollut melkoinen urakka”

Lähiopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa vaatii kekseliäisyyttä joustavan oppimisympäristön kouluissa.

Oulun Hiukkavaaran koulun oppilaat seisovat ruokajonossa turvallisen välimatkan päässä toisistaan. Turvavälin pitämistä auttavat lattiaan liimatut värikkäät merkinnät. Niitä ovat askarrelleet eskarilaiset.

Ennen ruuan jakelua koululaisten käsiin suihkautetaan desinfiointiainetta. Ruuat jaetaan tarjottimille. Ruokailuun varatussa aulassa on nyt noin sata istumapaikkaa, tavallisesti tilaa on 230 syöjälle.

Hiukkavaaran koulu otettiin käyttöön syksyllä 2017. Uuden asuinalueen keskukseksi rakennettu Hiukkavaara-talo on suunniteltu joustavaksi oppimisympäristöksi, mikä tarkoittaa avaria ja valoisia tiloja, joita voi muunnella erilaisiin käyttötarkoituksiin eri tilanteiden mukaan.

Rehtori Anne Moilanen arvelee, että lähiopetukseen palaamisen suurin haaste on ollut juuri tiloissa, joita ei ole suunniteltu tavanomaiseen luokkaopetukseen.

– Meillä ei ole perinteisiä luokan kokoisia tiloja, joten järjestelyissä on ollut melkoinen urakka. Ennakkovalmistelussa meni aikaa, mutta kaikki on saatu toimimaan järkevällä tavalla, hän selvittää.

Eskarilaiset ovat piirtäneet turvavälimerkkejä ruokajonoon.

Toukokuun parin viikon aikana opetusta on siirretty mahdollisimman paljon sisätiloista ulos. Koululaiset retkeilevät ja pitävät tunteja luonnossa aina kun sää sen sallii. Myös liikuntatunnit pidetään kokonaan ulkona.

Hiukkavaaran koulussa on 328 oppilasta ja 25 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista. Lisäksi kouluun kuljetetaan noin sataa oppilasta evakkoon Kiimingin Jokirannan koulusta.

Koululaiset tulevat rakennukseen neljästä eri ovesta. Kouluun tullaan porrastetusti neljä ryhmää yhtäaikaisesti. Heti sisälle tulon jälkeen käydään pesemässä kädet. Moilasen mukaan lapset ovat tottuneet hienosti uusiin käytäntöihin.

– Tästä pitää antaa kiitos ammattitaitoiselle henkilökunnalle ja vanhemmille. Koululaiset on opetettu jo kotona pesemään käsiä ja ottamaan hygieniasäännöt huomioon, hän sanoo.

Eteläsuomalaisissa kouluissa ilmenneet koronatartunnat eivät ole säikäyttäneet Oulussa. Moilanen sanoo luottavansa asiantuntijoiden ja tutkijoiden antamiin tietoihin siitä, etteivät lapset ole pahimmassa tartuntavaarassa.

– Olen tietysti huolissani henkilökunnan puolesta, mutta pelolle en anna valtaa, se veisi turhaan energiaa. Henkilökunnalle on olemassa tiukat rajoitukset. Opettajat pitävät yhteyttä Teamsin välityksellä ja yhteisiä kahvihetkiä ei saa pitää, hän huomauttaa.

Hiukkavaaran koulun rehtori Anne Moilanen kaipaa jo tavallista kouluarkea.

Koulun liikuntasali on muutettu toukokuun lähiopetuksen ajaksi opetustilaksi. 3B-luokkaa suuressa tilassa opettavat Saila Oikarinen ja Suvi Lopes heijastavat opetusmateriaalin valtavalle näytölle salin keskiosaan.

Lapset on sijoiteltu kauas toisistaan ja salin keskelle on tuotu ilmavolttirata. Opettajat kävelevät salissa paljon ja jo ennen aamukymmentä askelmittarissa on 4 500 askelta.

Lopes kertoo, että ensimmäinen päivä etäopetuksen jälkeen jännitti sekä opettajaa että oppilaita.

Suvi Lopez neuvoo liikuntasalissa oppilaitaan.

– Mutta kaikki sujui oikein hyvin, ei ongelmia. Oli niin ihanaa nähdä lasten iloisia kasvoja, hän kuvailee ensimmäisen lähiopetuspäivän tunnelmia.

5A-luokkaa opettava Iikka Ala-aho oli myös tyytyväinen kun etäopetus muuttui lähiopetukseksi. Kun oppilaan näkee kasvoista kasvoihin, asioiden selvitteleminen helpottuu.

– Fyysisen yhteyden puuttuminen oli hankalaa, koskaan ei tiennyt varmasti, että mikä oppilaalla oli hätänä. Jäi hienoinen epävarmuus siitä saavatko kaikki oppilaat tarvitsemaansa tukea, Ala-aho pohtii.

5A-luokalla on 30 oppilasta. Heistä kaksi opiskelee kotona. Rehtorin mukaan kotiin ovat jääneet sellaiset lapset, joilla on joku perussairaus tai sellaiset, joiden perheeseen on vastikään syntynyt vauva.

Opettaja Iikka Ala-aho auttaa ruuan jakelussa.

Rehtori on kaivannut etäopetuksen aikana eniten lasten näkemistä ja kuulemista.

– Kaipaan taas aikaa, kun voin halata lasta tavalliseen tapaan. Läheisyys ja yhteenkuuluvaisuuden tunne ovat tärkeitä koulussa. Kaipaan spontaaneita kohtaamisia. Läheisyys on tärkeää ihmiselle. Haluan halata lasta, jos hän sitä kaipaa, Moilanen toteaa.

Etäopetukseen siirtyminen ja siitä taas takaisin lähiopetuksen pariin palaaminen ovat Moilasen mielestä olleet valtavia ponnistuksia, joista henkilökunta ja koululaiset ovat selvinneet hienosti.

– Siirtymävaiheissa olisi ollut monta valittamisen paikkaa, mutta tiimityö on kantanut kriisitilanteissa. Poikkeusolot ovat saaneet jokaisen pinnistelemään. Itse ainakin olen oppinut arvostamaan tavallista arkea ja normaalia koulutyötä, rehtori painottaa.