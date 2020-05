Oululaismetsässä pelättiin viruslinkoa – retkeilyruuhkat sulkivat yhden kohteen Sanginjoen alueella

Isokankaan luonnonsuojelualueen läntisimmästä nurkasta itäisimpään on matkaa kahdeksan kilometriä.

Suositulle retkeilyalueelle on muodostumassa Suomen suurin kunnallinen luonnonsuojelualue.

Oulun Sanginjoelle on muodostumassa Suomen suurin kunnallinen luonnonsuojelualue, Isokankaan luonnonsuojelualue, vuosien soutamisen ja huopaamisen jälkeen.

Sanginjoen ulkometsä on laaja, yhtenäinen metsä- ja retkeilyalue parinkymmenen kilometrin päässä kaupungista koilliseen. Luonnonsuojelualueen muodostamista on käsitelty vuosikausia eri tahoilla.

Sanginjoen ulkometsien suojelusta vuonna 2014 tehtyä kaupunginvaltuuston päätöstä käsiteltiin myös Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuonna 2018.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi tuolloin Oulun kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyt valitukset, jotka koskivat keskustavaltuutetun puuttumista toisen valtuutetun äänestämiseen. Hänen katsottiin ohjeistaneen puoluetoveriaan kesken suojelua koskeneen äänestyksen.

Koronaviruseristys on saanut myös oululaiset harrastamaan ulkoiluliikuntaa entistä enemmän. Maanhankintapäällikkö Juha Peuraniemi Oulun kaupungilta kertoo, että metsiin siirryttiin niin innokkaasti eristyksen alkupäivinä, että yksi suositummista kohteista piti laittaa kiinni.

– Isokankaan ja Sanginjoen Lemmenpolun alueella oli niin ruuhkaista, että autoille ei enää löytynyt parkkipaikkoja. Laitoimme Isokankaan järven eteläpuolella olevan Ahin majan kiinni, ettei siitä muodostuisi viruslinkoa. Emme ole vielä päättäneet milloin se avataan uudelleen, hän toteaa.

Luonnossa liikkujia on riittänyt alkuruuhkien jälkeenkin. Peuraniemen mukaan tilastoja ei ole saatavilla, mutta silminnäkijähavainnot ja puun kulutus nuotiopaikoilla ovat hyviä mittareita.

Isokankaan luonnonsuojelualue on maapinta-alaltaan Suomen yksityisistä luonnonsuojelualueista kahdeksanneksi suurin ja kuntien omistamista luonnonsuojelualueista suurin. Suojelualueen kokoa kuvaa hyvin etäisyys läntisimmästä nurkasta itäisimpään, jolloin matkaa kertyy noin kahdeksan kilometriä.

Luonnonsuojelualueen suurin arvo on sen laaja koko ja yhtenäisyys. Sillä on merkitystä Pohjois-Pohjanmaan länsiosien metsien suojelutilanteen parantamisessa. Eri inventoinneissa alueelta on todettu useita uhanalaisia ja silmällä pidettäviä lajeja, joiden elinympäristöjä suojelualue turvaa.

Sanginjoen uusi luonnonsuojelualue on toteutettu ely-keskuksen päätöksellä laajentamalla Isokankaan luonnonsuojelualue 1 124 hehtaarin suuruiseksi ja muuttamalla sen rauhoitusmääräykset.

Isokankaan luonnonsuojelualue ja Asmonkorven luonnonsuojelualue muodostavat yhdessä yhteensä noin 1 127 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen. Kaupungin omistamiin suojelualueisiin rajoittuu lisäksi Luonnonperintösäätiön omistama Kuovisuon suojelualue. Nämä kolme suojelualuetta muodostavat yhteensä noin 1 168 hehtaarin suuruisen suojelualuekokonaisuuden.

Rauhoitusmääräysten mukaan alueen metsätalouskäyttö on luonnonsuojelualueilla kokonaan kielletty, mutta metsästys voi alueella jatkua metsästyslain mukaisesti maanomistajan eli Oulun kaupungin päättämällä tavalla.

Oulun kaupunki on käynnistänyt alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen, jossa suunnitellaan alueen käyttöä ja hoitoa.

Sanginjoen ulkometsän alueella on noin 15 kilometrin mittainen Isokangas-Kalimeenlampi retkeilyreitti. Alueella voi patikoida myös 5 ja 10 kilometrin merkityt reitit. Reittien varrella on useita laavuja ja tulentekopaikkoja.