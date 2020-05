Raamikas oululaispoliisi lauloi virkapuvussa videolla venäläisen klassikon – nyt sitä on katsottu YouTubessa liki kaksi miljoonaa kertaa

Kansainvälisesti kohauttaneen videon jälkeen vuorossa on oman levyn tekeminen.

Vanhempi konstaapeli Petrus Schroderus osasi aavistaa, että neuvosto­klassikon laulaminen Oulun poliisin julkaisemalle videolle kiinnostaa ihmisiä, mutta esityksen saama maailmanlaajuinen huomio tuli silti yllätyksenä.

17. huhtikuuta julkaistu ikivihreä neuvostoiskelmä Rakastan sinua, elämä levisi muutamassa päivässä kulovalkean tavoin joka puolelle maapalloa. Toukokuun alussa videota on katsottu Youtubesta melkein kaksi miljoonaa kertaa.

Schroderus on saanut kevään aikana tuhansia viestejä, joissa kiiteltiin tenorin ääntä, Oulun maisemia ja tietysti kappalevalintaa. Naiskatsojat ovat kehuneet myös raamikkaan poliisin ulkoista olemusta. Erityisen paljon palautetta on tullut Venäjältä.

– Valitsin kappaleen, joka kosketti minua juuri nyt. Se on omistettu 6- ja 8-vuotiaille tyttärilleni. He ovat suurimmat fanini, oululaistenori paljastaa.

Kevään aikana laulaja on käynyt läpi raskaan, parisuhteen purkautumiseen liittyvän elämänvaiheen. Se näkyy edelleen katseesta ja kuuluu äänestä.

Nyt kun yksityiselämän itkut on itketty, elämä tuntuu taas hymyilevän. Kevätaurinko pilkahtelee ja meri kimmeltää sinisenä Johteenpookin satamassa Oulussa. Tenoripoliisi odottaa tulevaa kesää hyvillä mielin.

– Suomen suvi on kaunis. Odotan sitä tavallista hartaammin, hän tunnustaa.

Videosta tullut palaute on myös antanut voimia arkeen. Schroderus sanoo, että hän yrittää vastata kaikkiin saamiinsa viesteihin. Jokainen palaute on taiteilijalle arvokas. Osa palautteesta on ollut niin liikuttavia, että kokenut poliisi on herkistynyt.

– Niin suurta taiteilijaa ei olekaan, etteikö ehtisi sanoa kiitos. Taide ei ole mitään ilman yleisöä. Olen todella otettu, kun saan kuvia syöttötuolissa istuvasta 4-vuotiaasta, joka kuuntelee lauluani uudestaan ja uudestaan. Oletin vanhan laulun koskettavan enimmäkseen suomalaisia ikäihmisiä, mutta yllättäen se on koskettanutkin kaikenikäisiä ympäri maailmaa, hän ihmettelee.

Vaikeuksien jälkeen Schroderus keskittyy laulamiseen, työhönsä Oulun poliisissa sekä oman, ensimmäisen levyn kokoamiseen. Tulossa on viihdelevy, jossa yhdistyvät sopivasti vakava ja kevyt musiikki.

Levyn sisältöä Schroderus ei halua vielä paljastaa, mutta vihjeenä hän mainitsee sunnuntaina pidettävän äitienpäivän hyväntekeväisyyskonsertin. Oulun Tuomiokirosta striimattavan konsertin esityslistalla ovat muun muassa Non ti Scordar di me, Finlandia, O Sole Mio, Uudelleen jos luokses tulla voisin ja Romanssi.

Konsertti lähetetään maksutta kaikkiin Suomen vanhainkoteihin. Osa tuotosta lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Schroderuksen lisäksi konsertissa esiintyy toinen oululaislaulaja, Inga Söder.

Oululaistenori odottaa jo kiihkeästi Suomen suvea.

Petrus Schroderus on toiminut 16 vuotta poliisina ja 8 vuotta oopperalaulajana Suomen Kansallisoopperassa. Molemmat ammatit ovat tärkeitä, mutta oopperalaulajan roolista oululaistenori haluaa vähitellen eroon. Ei kuitenkaan siksi, että hän ei arvostaisi oopperalaulajan työtä.

– Olen laulaja, en oopperalaulaja. Laulan mielelläni vaikka Agentsia tai tangoakin toisinaan. En halveksi oopperaa, mutta se rajaa liikaa yleisöä. Arvostan suunnattomasti laulutekniikkaa, jonka sain oppia oopperassa. Se on arvokas pääoma, hän pohtii.

Schroderuksen mielestä hänen uransa laulajana voisi kulkea samantapaista polkua kuin Georg Otsilla. Baritonin äänialaa laulanut Ots aloitti oopperalaulajana, mutta suuri yleisö tuntee hänet viihdemusiikista.

Otsin ja Schroderuksen taustat ovat muutenkin samanlaiset. Virolainen Ots oli hyvä uimari. Hän voitti jopa maansa mestaruuden 1 500 metrin uinnissa. Oululaistenorin laji on ollut sama. Hän on uinut kilpaa 11 vuotta, ykköslajinaan selkäuinti.

Ots lauloi sujuvasti viroksi, venäjäksi, suomeksi, saksaksi, italiaksi ja ranskaksi. Schroderuskin pystyy laulamaan usealla kielellä. Rakastan sinua, elämä olisi taipunut videolle alkuperäiskielelläkin vaivattomasti, sillä hän on opiskellut venäjää viisi vuotta.

Pari vuotta sitten Schroderus lauloi Oulussa vierailulla olleelle Venäjän ulkoministerille Sergei Lavroville venäjäksi aarian Pjotr Tshaikovskin säveltämästä Jevgeni Onegin -oopperasta. Lavrov yllättyi ja lähetti esityksen jälkeen kiitoksensa laulajalle.

Schroderus on työskennellyt Oulussa poliisina 8 vuotta.

Oululaislaulajan ura alkoi Timo Mustakallio -laulukilpailun voitolla 2004. Sen jälkeen hänet kiinnitettiin Suomen Kansallisoopperaan. Solistin tehtäviä riitti viideksi vuodeksi, kolme seuraavaa vuotta kuluivat kuorossa.

Kesällä Schroderus 2012 hän jätti Kansallisoopperan ja palasi kotikaupunkiinsa poliisiksi. Laulajan ura on jatkunut kuitenkin koko ajan vanhemman konstaapelin tehtävien ohessa.

Huhtikuussa julkaistun Rakastan sinua, elämä -videon lisäksi Schroderus on julkaissut laajalle levinneitä videoita aiemminkin. Vuonna 2017 videolle tallennettiin Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Finlandia kauniissa Koitelinkosken talvimaisemassa. Vuonna 2015 Oulun poliisi julkaisi Tuomiokirkossa nauhoitetun joulutervehdyksen, jossa Schroderus lauloi Oi jouluyön.