Ruotsalaislehti matkusti suljetulle rajalle Haaparantaan – toteaa muuttuneen tilanteen: ”Suomalaiset ovat alkaneet kapinoida”

Ilmakuva näyttää, miten vielä maaliskuussa rajaliikenne Tornion ja Haaparannan välillä oli vähäistä. Tilanne on muuttunut viime päivinä.

Ruotsalaislehti kävi raportoimassa, miltä Tornion ja Haaparannan välisellä rajalla näyttää.

Ruotsalaislehti Aftonbladet matkusti Haaparannan ja Tornion rajalle raportoimaan, miten vuosikymmeniä näkymättömänä ja olemattomana pysynyt raja on korona-aikaan noussut uudelleen pystyyn.

Pitkässä reportaasissaan ruotsalaislehti kertoo muun muassa ex-parista, jotka jäivät suljetun rajan eri puolille. He tapaavat rajalle nostettujen esteiden luona.

– Tämä aita tuntuu vähän naurettavalta, meillä ei ole juuri ollenkaan koronatapauksia Haaparannassa, kertoo 65-vuotias Ulf Sandberg.

Toisella puolen rajaa oleva Helena Keveri, 67, jatkaa.

– Kun raja suljettiin, päätin muuttaa ystäväni luo Tornioon, oli niin ikävää asua yksin. Mutta nyt en ole päässyt moneen viikkoon kotiin. Haluaisin pyöräni, hän toteaa ja osoittaa joen toiselle puolen, missä hänen kotitalonsa näkyy.

Noin viikko sitten suljettua rajaa tiukennettiin entisestään, kun suomalaisia ja ruotsalaisia kiellettiin ojentamasta toisilleen tavaroita rajan yli.

– Ruotsalaisena sitä kaipaa suomalaista ruisleipää, mutta nyt tuotteita ei saa enää antaa rajan yli. Monet ovat menneet Tornioon tankkaamaan, koska diesel on siellä halvempaa, mutta se ei ole mahdollista enää, Sandberg toteaa.

Aftonbladet kertoo, miten Haaparannan ja Tornion kaupungit ovat olleet käytännössä yhtä jo vuosikymmeniä. Suhde lähentyi lisää EU:n myötä vuonna 1995.

– Rajan ylittäminen oli helpompaa sodan aikana kuin nyt, toteaa haaparantalainen kunnallisneuvos Sven Tornberg.

Samaa sanoo Kitkiöjärvellä asuva 87-vuotias Seth Mannfeldt. Hän muistaa, kuinka toisen maailmansodan aikaan Haaparanta oli risteysalue idän ja lännen välillä.

– Sodan jälkeen suomalaiset eivät saaneet tulla Ruotsiin. Muistan, kuinka eräs mies tuli Ruotsiin töihin. Tullivirkailija tuli keskellä yötä, herätti hänet ja pakotti hänet matkaansa. Siihen aikaan tullimiehillä oli hevoset ja sukset, mies muistelee.

– Sillä ja tällä ajalla on yhtäläisyyksiä, mutta koronan vuoksi tämä on hyväksyttävämpää. Pitää hyväksyä, että tämä on tehty ihmisten auttamiseksi, Mannfeldt sanoo.

Aftonbladet kertoo myös kapinamielestä, joka on viime päivinä iskenyt suomalaisiin.

Ilta-Sanomat kertoi lauantaina, miten Tornion rajanylityspaikka on yllättäen täyttynyt autoista. Syynä tähän on aiemmin tällä viikolla julkisuuteen noussut tieto, jonka mukaan suomalaiset voivat sittenkin ylittää rajan, koska oikeus on kirjattu Suomen perustuslakiin.

Ennen Ylen ja Helsingin Sanomien esille nostamaa aihetta monilla suomalaisilla oli väärä luulo, että valtion rajat ovat koronapandemian vuoksi kiinni kaikilta muilta, paitsi töihin kulkevilta ihmisiltä.

– Suomalaiset ovat alkaneet kapinoida, koska he tuntevat tulleensa oman hallituksensa huijaamiksi, sillä rajoitustoimet eivät voi olla perusoikeuksien yläpuolella, toteaa kunnallisneuvos Tornberg Aftonbladetille.

Suomen hallitus on höllentämässä rajoituksia toukokuun puolivälistä alkaen vähitellen.

– Emme tiedä vielä tarkalleen, kuinka asia tulee olemaan, mutta työmatkalaiset voivat liikkua rajan yli vapaammin ja asukkaiden, joilla on perhettä toisella puolen rajaa, on helpompi tavata, kertoo Birgitta Tamminen Pohjoiskalotin rajaneuvonnasta Aftonbladetille.