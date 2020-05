Merja Larivaara jatkaa kiistelyä Oulun teatterin kanssa – vaatii korvausta menetetyistä tuloista

Kiistan aiheena on Seniorisoppa-konsepti, jota Larivaara pitää omana luomuksenaan.

Näyttelijä Merja Larivaara jatkaa kiistelyään Oulun teatterin kanssa. Oulun käräjäoikeus on vastaanottanut 6. huhtikuuta kanteen, jonka mukaan esittävä taiteilija Merja Larivaara vaatii Oulun Kaupunginteatteri Oy:ltä korvauksia 3 000 euroa menetetyistä tuloista sekä 4 242 euroa tähänastisista oikeudenkäyntikuluista.

Korvaushakemus liittyy taiteilijan Oulussa esittämään Seniorisoppa-musiikkiproduktioon. Asiasta kertoi aikaisemmin sanomalehti Kaleva.

Oulun Kaupunginteatteri Oy ei ole vielä antanut vastinettaan käräjäoikeudelle.

– Vastaajana kanteessa on Oulun Kaupunginteatteri Oy. Pidämme neuvonpidon teatterin johdon kanssa alkuviikosta, aikaa kanteeseen vastaamiseen on vajaat pari viikkoa, kommentoi asiaa kaupunginlakimies Jukka Lampén.

Larivaara työskenteli Oulun teatterissa näyttelijänä määräaikaisilla sopimuksilla vuosina 2014–2019. Tuon ajan hän oli virkavapaalla Helsingin kaupunginteatterista.

Larivaaran ja hänen puolisonsa, Oulun teatterin taiteellisena johtajana toimineen Kari-Pekka Toivosen vuodet Oulussa olivat myrskyisiä. Toivosta syytettiin muun muassa huonosta johtamisesta ja perheenjäsenten suosimisesta.

Näyttelijän ja ohjaajan tehtävien ohessa Larivaara kertoo luoneensa ja kehittäneensä taiteellisen kokonaisuuden nimeltään Seniorisoppa. Hänellä on Samasama-yhtiönsä kautta tavaramerkkioikeus Seniorisoppa-ilmaukselle.

Larivaaran mukaan toimintaa on harjoitettu koko ajan työnantajan tieten ja hyväksymänä.

– Syksyllä 2018 Oulun Kaupunginteatteri Oy kuitenkin ryhtyi toimiin, joiden tarkoituksena oli ottaa haltuun Seniorisoppa-konsepti. Samalla työnantajan edustajat ilmoittivat, ettei Samasama Oy:n kanssa enää tehdä Seniorisoppaa koskevia sopimuksia. Pian tämän jälkeen teatteri yritti ottaa haltuunsa Seniorisoppa-konseptin tavaramerkkioikeudet, Larivaara kertoo käräjäoikeudelle lähettämässään perustelussa.

Kanteen mukaan teatteriyhtiön toimet olivat osa laajempaa kokonaisuutta, jossa Larivaaraa on kohdeltu hyvin poikkeavalla ja moitittavalla tavalla.

– Ajallisesti työnantajan toimet nivoutuvat kiinteästi Larivaaran 3.12.2018 tekemään työsuojeluilmoitukseen, joka ei johtanut työturvallisuuslain edellyttämiin toimiin, kanteessa huomautetaan.

Käräjäoikeudelle jätetyn kanteen mukaan teatterin toiminta ei rajoittunut vain Larivaaraan, vaan se ulottui myös hänen aviopuolisoonsa.

– Samaan aikaan kun Larivaaran työskentely Seniorisopan parissa estettiin, Toivosta painostettiin samassa asiassa. Tämä johti kanteen mukaan lopulta Toivosen irtisanoutumiseen.

Oulusta lähdön jälkeen Larivaara on markkinoinut Seniorisoppaa Etelä-Suomessa. Esitys on Toivosen ja Larivaaran vuonna 2012 perustaman Jokiteatterin ohjelmistoa ja sitä on markkinoitu muun muassa Helsingin kaupunginteatterin, Turun kaupunginteatterin ja Tampereen G Livelabin ohjelmistossa.

Jokiteatterin verkkosivujen mukaan kyseessä on ikäihmisille räätälöity pienimuotoinen, vuorovaikutteinen esitys, joka sopii hoito-ja palvelukoteihin, yhdistyksille ja juhlatilanteisiin. Larivaaran lisäksi Kuin silloin ennen -esityksessä on mukana pariskunnan näyttelevä tytär Meeri Toivonen.

IS ei tavoittanut Merja Larivaaraa kommentoimaan asiaa.