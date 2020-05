Käräjäoikeuden mielestä tappelun taustalla olivat kiistat ihmissuhdeasioista.

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Kempeleessä viime joulukuussa naisen puukottaneen Angelica Alexandra Rebekka Hannulan 9 vuoden ja 2 kuukauden mittaiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen taposta.

Käräjäoikeuden mielestä Hannulan menettelyssä ei ole ollut kyse hätävarjelusta eikä sen liioittelusta. Taustalla olivat naisten väliset riidat ihmissuhdeasioista.

– Puukolla lyödessään Hannulan tarkoituksena on ollut tappaa uhri tai ainakin hänen on täytynyt käsittää menettelynsä varmaksi tai ainakin varsin todennäköiseksi seuraukseksi uhrinsa kuolema, käräjäoikeus perustelee tuomiotaan.

Henkirikos tapahtui Kempeleessä 8.12.2019 yksityisasunnossa. Puukotusta edelsi kahden naisen välinen mustasukkaisuusriita kylpyhuoneessa. Tappelun aikana Hannula puukotti teräaseella uhria suoraan sydämeen. Teon jälkeen hän pesi puukon, penkoi asunnossa paikkoja, kielsi paikalla olleita soittamasta poliisille ja poistui.

– Uhri on teräaseella lyönnin seurauksena menehtynyt. Välittömänä kuolinsyynä on ollut rintakehän pistohaava, johon on liittynyt sydämen oikean kammion, väliseinämän ja aorttaläpän lävistyminen sekä verenvuoto rintaonteloon. Kuolemaan myötävaikuttavana taustatekijänä on ollut huumeidenkäyttö, todetaan käräjäoikeuden tuomiossa.

Paikalle meni useita poliisipartioita ja ensihoitoyksikkö. Ensihoitoyksikön lääkäri totesi asunnosta löytyneen uhrin kuolleeksi. Uhri on 1980-luvulla syntynyt kempeleläinen kahden lapsen äiti.

Poliisi jäljitti surma-aseen pihan roskiksesta ja pääsi samalla verijälkien ansiosta epäillyn jäljille.

Hannulan mukaan kylpyhuoneessa alkanut keskustelu muuttui riitelyksi siinä vaiheessa, kun uhri kertoi suhteestaan Hannulan entiseen miesystävään. Nainen alkoi esitellä kännykästä suhdetta koskevia viestejä.

– Hän alkoi näyttää heidän välisiään tekstiviestejä, että uskoisin mitä hän sanoo. Keskusteltiin viesteistä, yritin sanoa, että mies ei tule ikinä ottamaan hänestä naista itselleen vaan leikki hänen kanssaan, nainen kertasi tapahtumia oikeuden istunnossa.

Hannulalla oli asunnolle mennessään mukana puukko, sähkölamautin ja nyrkkiteräase. Hän on pitänyt niitä mukanaan häneen kohdistuneiden uhkailujen vuoksi. Käräjäoikeuden mukaan nämä olivat tekijällä mukanaan jo illanviettoon lähtiessä eikä niitä haettu mukaan varta vasten asunnolle menoa varten.

Käräjäoikeus pitää uskottavana sitä, että päätös asunnolle menemisestä on syntynyt vain vähän ennen sinne lähtöä eikä kyseessä siksi ollut ennalta suunniteltu murha.