Raahessa viime kesäkuussa tapahtuneesta henkirikoksesta on syytettynä nelikymppinen raahelaismies. Hän piiloutui huppariinsa käräjäoikeuden istunnossa.

Tekovälineenä käytettiin antennijohtoa. Ruumista siirreltiin kaksi kertaa eri paikkoihin.

Raahelaiselle miehelle luettiin tänään Oulun käräjäoikeudessa syytteet murhasta ja hautarauhan rikkomisesta. Henkirikos tapahtui Raahessa viime vuoden kesäkuussa.

Syyttäjän mukaan nelikymppinen raahelaismies kuristi kostoksi toisen raahelaismiehen kuoliaaksi, koska hän syytti uhria aiemmin keväällä sattuneesta kassakaappivarkaudesta.

Samassa yhteydessä käräjillä käsitellään myös toista asiakokonaisuuteen liittyvää juttua. Tässä asiassa on kyse henkirikosta edeltävistä tapahtumista.

Murhasta syytettynä on nelikymppinen, kalju ja silmälasipäinen raahelaismies. Hän saapui oikeudenistuntoon mustaan huppariin piiloutuneena.

Henkirikokseen johtaneiden tapahtumien selvittely aloitettiin keväästä 2019. Huhtikuussa 2019 murhasta syytetyn miehen asuntoon meni kaksi varasta, jotka veivät sieltä kassakaapin sisältöineen sekä ilma-aseen.

Toinen varkaudesta epäilty on menehtynyt. Hän on esitutkinnassa myöntänyt teon.

Kassakaapissa on ollut ainakin passi, sormus, lääkkeitä ja käteistä rahaa. Anastettu omaisuus on jäänyt kateisiin. Teon yhteydessä varkaat ovat jättäneet syytetyn pöydälle viestin eli asetelleet pöydälle kaksi Jokeri-pelikorttia, kolme noppaa, joista kaikista on käännetty esiin numero kuusi sekä yhden ilma-aseen patruunan.

Varkautta seurasi uhkailuja ja väkivaltaa puolin ja toisin. Sekä toinen varkaudesta epäilty mies että murhasta syytetty heiluttelivat puukkoa ja vahingoittivat toisiaan.

Henkirikokseen johtaneet tapahtumat alkoivat vyöryä raahelaisessa asunnossa 17.6. Paikalla oli useita ihmisiä. Illan ja yön aikana nautittiin alkoholia. Syytetty meni tupakalle parvekkeelle.

– Syytetty on todennut muille paikalla olleille kutakuinkin, että "tuokin pitäisi tappaa" tai että "pitäisikö kuristaa vai käyttää sähköä" tarkoittaen sillä uhria. Lausumasta huolimatta ajanvietto on jatkunut rauhallisesti, kerrotaan syytteen teonkuvauksessa.

Paikalla olleet menivät nukkumaan. Yöllä syytetyn epäillään hakeneen eteisen kaapista antennijohdon, jolla hän kuristi nukkumassa olleen uhrinsa kuoliaaksi. Uhria pahoinpideltiin ja hänen suuhunsa pantiin sukka.

Teon jälkeen syytetyn epäillään käskyttäneen paikalla ollutta naista siivoamaan paikat ja hävittämään antennijohdon. Naista syytetään käräjäoikeudessa rikoksentekijän suojelemisesta.

Surman jälkeen ruumis kuskattiin Siikajoelle maastoon. Sieltä se siirrettiin vuorokauden kuluttua maatilalle, missä ruumis pudotettiin lietekaivoon. Ruumiin kuljetuksessa käytetty auto poltettiin.

Raahelaismies on lopulta osoittanut poliisille ruumiin kätköpaikan ja uhri on löydetty 11.7.2019 maatilan lietekaivosta.

Syyttäjä vaatii raahelaismiehelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Mies kiistää murhan ja sanoo, ettei teko ollut tahallinen eikä tekoa ole tehty vakaasti harkiten. Hän sanoo kyseessä olleen hätävarjelun ja vahingon.

– Teko on tehty kostotarkoituksessa, kahden henkilön toimesta ja ulkopuolisen henkilön nähden on rikosta pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, syyttäjä toteaa haastehakemuksessa.