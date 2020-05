Torniossa aiotaan järjestää festarit elokuussa – ”Ihmiset odottavat pääsyä karsinoista ulos”

Torniolainen Eventworks ehätti ilmoittamaan koronarajoitusten keskellä, että rajan kaksoiskaupungissa pidetään festarit elokuussa. Kuva on viime vuoden Venetsialaisista.

Twin City Festivaliin saapuu tunnettuja kotimaisia artisteja.

Suomen länsirajalta kaikui tänään ensimmäinen positiivinen tapahtumauutinen pitkään aikaan: torniolainen Eventworks aikoo järjestää kaupunkifestarit elokuussa. Twin City Festival pidetään 22.-23.8.

Festivaalin lauantaihin on jo varattu esiintymään Irina, Ellinoora, Arttu Wiskari, Teflon Brothers ja Tuure Kilpeläinen Kaihon Karavaanin kera.

Festivaali-isäntä Antti Smeds sanoo, että nyt on juuri sopiva aika julkistaa koronan keskeltä hyviä uutisia.

– Ihmisten mieli piristyi heti kun rajoituksia hieman löysättiin. Olemme varmoja, että festivaali toteutuu elokuussa, vaikka eihän se tietenkään kokonaan meidän käsissä ole. Alueen ihmiset odottavat jo pääsyä karsinoista ulos, hän huomauttaa ja viittaa koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilaan.

Eventworks on torniolainen perheyritys, joka enimmäkseen auttaa muita järjestämään tapahtumia. Yrityksen ainoa oma festari on ollut vuosittain Kemissä järjestettävä Satama Open Air. Sitä ei tänä vuonna koronatilanteen vuoksi järjestetä.

– Se on pidetty 11 vuotena peräkkäin samana viikonloppuna heinäkuussa eikä ajankohdan siirtämisessä ole mitään järkeä, Smeds perustelee.

Smedsin mukaan Tornio on jäänyt Suomen festarikentältä hieman syrjään. Suuret tapahtumajärjestäjät eivät ole olleet kiinnostuneita pienestä rajakaupungista. Tornio ja Ruotsin puolen Haaparanta muodostavat yhdessä kaksoiskaupungin (Twin City), jossa on yhteensä noin 32 000 asukasta.

– Järjestimme viime vuonna venetsialaiset Torandassa eli Tornion uudessa satamassa ja siitä huomasimme, että kaupunkilaiset tarvitsevat toimintaa. Tämä on hieno kaupunki ja omalle väelle pitää järkätä viihdykettä. Smeds muotoilee.

Twin City Festival eli Twinkkarit järjestettiin Torniossa edellisen kerran 2014. Esiintymässä olivat muun muassa Cheek, JVG, Jari Sillanpää ja Jenni Vartiainen. Tapahtuman juonsi Martina Aitolehti.

Tänä vuonna kaksipäiväisen festarin perjantai on muotoutumassa kansanjuhlaksi. Lauantaina tarjolla on kotimaista poppia. Festarialueena on Aineen taidemuseon pihapiiri.