Ylitornio on Suomen synkimpiä koronakuntia – kriisi iski, kun kahden kaupan työntekijät joutuivat kaikki karanteeniin

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on Suomen toiseksi synkin koronatilanne. Ylitorniolla jyllää kolme tartuntaketjua, joiden alkuperää ei ole saatu selville.

Suomen länsirajalla sijaitsevassa Ylitornion kunnassa on synkkä koronavirustilanne, kun todetut tartunnat suhteutetaan asukaslukuun. Vajaan 4 000 asukkaan kunnassa on todettuja tautitapauksia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautitilaston mukaan 25.

Kunnan arkielämä vaikeutui kun terveyskeskuksessa, sen vuodeosastolla ja palvelutalossa todettiin henkilökunnalla 15 tartuntaa. Lisäksi Ylitornion keskustan kahdessa marketissa jouduttiin jättämään henkilökunta karanteeniin.

Ylitornion ilmaantuvuusluku eli todettujen tautitapausten määrä 100 000 asukasta kohden on 621. Esimerkiksi Helsingissä ilmaantuvuusluku on 306.

Koko Lapissa on todettu laboratoriossa varmistettuja tartuntoja THL:n maanantaina päivittämien tietojen mukaan yhteensä 190. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä (LPSHP), johon Ylitorniokin kuuluu, on THL:n ylläpitämän koronakartan mukaan maan toiseksi korkein ilmaantuvuus (199). Korkein luku on HUSilla (221).

Kari Nurisalo ajelee Pellosta Ylitorniolle tuttuja tapaamaan.

Ylitornion keskustassa koronavirusepidemia näkyy arkipäivän hiljenemisenä. Autoja on liikenteessä Alkkulanraitilla vähän, ihmisiä ei lainkaan. Ruokakaupan asiakkaista suurin osa näyttää riskiryhmään kuuluvilta. Noin puolet asiakkaista käyttää kasvomaskia, melkein kaikilla on käsineet.

S-marketin pihalla autossa istuva pellolainen Kari Nurisalo ei anna koronan häiritä elämäänsä.

– Se ei ole paljoa minun maailmaa liikuttanut. Käyn kaupassa tavallisesti ja tapaan tuttuja kaupan pihassa. Tauti tulee, jos on tullakseen. Maalaisjärki pitää säilyttää, mutta hullunrohkea ei saa olla. Olen uskovainen ja luotan Jumalaan. Pesen käsiä usein, se on uutta, Nurisalo tunnustaa.

Esa Parikka asuu 45 kilometrin päässä Mellakoskella. Hän ajelee keskustaan kauppaan kerran viikossa.

– Arki on jatkunut entisellään. Asumme niin kaukana kaikesta, ettei ole mikään muuttunut. Remppaa ollaan tehty kotona, maalattu ja laitettu kattoa. Poikkeustilan huomaa kun tulee tänne kauppaan. Ihmiset ovat varautuneempia kuin ennen, hän mainitsee.

Terveyskeskuksen johtava lääkäri Kari Askonen lohduttaa, että kunnassa pahin on jo ohi. Henkilökunnassa ei ole todettu uusia tautitapauksia. Vuodeosasto pystyttiin avaamaan maanantaina. Palvelutalo avataan 6.5.

Henkilökunnan sairastuminen venytti terveyskeskuksen palvelut äärimmilleen. Moni ammattilainen on joutunut vaihtamaan talon sisällä työtehtäviä.

– Hammashoitajia siirrettiin töihin vuodeosastolle ja koronatestejä tekemään. Hammaslääkäri vastasi testaamisesta. Fysikaalisen hoitajat ovat olleet työvoimana vuodeosastolla ja palvelutalossa. Pystyimme ottamaan vaikea tilanne vastaan etunojassa, Askonen selvittää.

Askosen mukaan koronavirustilanteen ei odoteta enää pahenevan kunnassa. Karanteeniin on asetettu 30-40 ihmistä.

Ylitorniolla on havaittu kolme tartuntaketjua. Niiden alkuperää ei ole pystytty selvittämään.

Ylitornion terveyskeskuksen johtava lääkäri Kari Askonen arvioi, että kunnan pahin tartuntatilanne on tällä erää ohi.

Koronatilanteen kriittisiä hetkiä elettiin viikko sitten, kun keskustan molempien markettien henkilökunta jouduttiin laittamaan karanteeniin. Pienen kunnan ruokahuolto oli vaarassa.

K-Supermarket Ylitornion kauppiaspari Henna ja Antti Helle saivat tiedon karanteenista maanantaina klo 15.30. Asiakkaat saatiin palveltua, ulos ja ovet säppiin tunnissa.

– Se oli raju ratkaisu, mutta täysin oikea. Turvallisuus on ykkösasia. Illalla sain sen verran järjesteltyä tilannetta, että tiistaiaamuna tuli töihin 8 työntekijää, heistä 4 on ollut meillä ennenkin, Antti Helle kuvailee viikon takaista tilannetta.

Kauppiaat ovat nyt hoitaneet liiketoimintaa kotoa etänä. Apuna on kaksi tietokonetta, tabletti ja puhelimet. Kaupan aukioloaikoja on supistettu. Viime viikonlopun aikana ovet pidettiin kiinni kahtena päivänä, jotta henkilökunta sai ansaitsemansa lepotauon.

Linnea Orajärvi ja Satu Kenttämaa lähtivät K-Supermarkettiin töihin hyvin lyhyellä varoitusajalla. Kenttämaa keskeytti vanhempainvapaan ja Orajärvi siirtyi puhelinmyynnistä kauppaan.

– Hyvin on kaikki mennyt. Täällä tuntee tekevänsä merkityksellistä työtä. Asiakkaille iso kiitos ymmärtäväisyydestä. Kauppaan on turvallista tulla, täällä on väljää ja päivän ensimmäinen tunti on varattu riskiryhmille, Orajärvi huomauttaa.

Linnea Orajärvi ja Satu Kenttämaa tulivat K-supermarketiin töihin, kun vakituiset työntekijät siirtyivät karanteeniin.

S-marketin työvoimapulaa ovat helpottaneet kesätyöntekijät, joita on saatu töihin tarvittaessa.

Market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Mikko Polso Osuuskauppa Arinasta myöntää, että tilanne Ylitorniolla on hankala. S-marketin työntekijöistä melkein puolet on koronakaranteenissa.

Ylitornion S-marketissa on tavallisesti 13-15 työntekijää. Aukioloaikoja on jouduttu supistamaan.

– Näyttää siltä, että tällä viikolla aukioloa voidaan jo hieman laajentaa. Muualla voimme siirtää työntekijöistä toimipaikoista toiseen, mutta Lapissa se ei aina ole mahdollista pitkien välimatkojen takia, Polso huomauttaa.

Maanantaina keskipäivällä Ylitornion keskusta on hiljainen.

Arina on Polson mukaan laatinut koronaviruksen vuoksi monenlaisia varautumissuunnitelmia. Toukokuussa tilannetta helpottaa kesätyöntekijöiden tulo työmarkkinoille.

– Tilanteet muuttuvat nopeasti. Postin palvelutarjonta hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Nyt keskitytään omaan bisnekseen. Ruokahuolto on meidän tärkein tehtävä Ylitornion kylällä ja koko pohjoisessa Suomessa, Polso sanoo.