Missä on Juho-Pekka, 18? Oletko nähnyt kuvan miestä tai tuntomerkkeihin sopivaa Jopoa?

18-vuotias Juho-Pekka Uusitalo katosi illanvieton jälkeen viime viikonloppuna.

Oulun poliisi etsii viikonloppuna illanvieton jälkeen kadonnutta nuorta miestä. 18-vuotias Juho-Pekka Uusitalo oli viettämässä normaalisti perjantai-iltaa ystäviensä kanssa yksityisasunnossa Välivainiolla. Illanvieton jälkeen hän poistui paikalta varhain lauantaiaamuna todennäköisesti vihreällä polkupyörällä.

Poliisin mukaan nuorimies on edelleen kadoksissa. Poliisi pyytää ihmisiä tarkistamaan omat pihapiirinsä, jotta tuntomerkkeihin sopiva mies ja polkupyörä löytyvät.

Kadonnut on 175 cm pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on vaaleat, lyhyehköt hiukset. Hän on pukeutunut Haglöfsin mustaan takkiin, farkkuihin ja mustiin kenkiin.

Uusitalo oli liikkeellä vihreällä Jopolla, jonka edessä on nastarengas.

Viimeisin näköhavainto miehestä tehtiin lauantaiaamuna 25. huhtikuuta noin kello kuuden aikaan Kaijonharjun / Kuivasjärven alueelta. Mies oli ollut liikkeellä polkupyörällä, joten ihmisten kannattaa tarkistaa pihapiirinsä laajemmalta alueelta, jotta poliisi saisi uusia havaintoja. Poliisi ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu ovat suorittaneet lähietsintää alueella. Poliisi jatkaa etsintöjä vielä tänään poliisikoiran avulla.

Poliisi julkaisi kadonneen kuvan ja tuntomerkit poliisin Facebook-sivuilla ja tiedotteessa sunnuntaina 26. huhtikuuta. Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot ja tiedot kadonneesta tai hänen käyttämästään polkupyörästä joko hätäkeskukseen numeroon 112 tai poliisin vihjenumeroon: 0295 465 194.