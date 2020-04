Poika pahoinpiteli isänsä kuoliaaksi Raahessa – käräjäoikeus tuomitsi syyntakeettomana murhasta

Mies jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.

Oulun käräjäoikeus on tuominnut viime vuoden kesäkuussa Raahessa isänsä kuoliaaksi pahoinpidelleen nelikymppisen raahelaismiehen syyntakeettomana murhasta. Hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.

Käräjäoikeus passitti miehen Vanhan Vaasan sairaalaan tahdosta riippumattomaan hoitoon. Mies joutuu maksamaan asianosaisille yli 21 000 euroa kärsimyskorvauksia sekä noin 15 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Käräjäoikeus määräsi raahelaismiehen mielentilatutkimukseen marraskuussa 2019. Sen tulokset kuultiin oikeudessa huhtikuun alussa 2020 ja niiden mukaan hän oli tekohetkellä syyntakeeton eikä ymmärtänyt tekoaan.

Oikeus oli todennut jo aiemmin, että mies hakkasi ja kuristi samassa kiinteistössä asuneen yli 60-vuotiaan isänsä kuoliaaksi. Liikuntarajoitteinen isä ei pystynyt puolustautumaan silmittömältä väkivallalta.

Pitkään it-alalla yrittäjänä toiminut isä ja aikamiespoika asuivat saman kiinteistön eri asunnoissa Raahen vanhassa kaupungissa. Isä rahoitti vuosia poikansa elämää. Poika oli silti todistajien mukaan vihainen ja katkera isälleen.

6. kesäkuuta 2019 poika tuli yöllä ravintolasta kotiin, meni isänsä asuntoon naapuriin ja pahoinpiteli tämän. Epäilty oli tapahtuma-aikaan kannabiksen vaikutuksen alainen.

Pahoinpitelyn jälkeen hän poistui oman asuntoonsa, mistä poliisi tavoitti hänet seuraavana aamuna.

– Poika on lähtenyt lainaamaan isältään tupakkaa ja on riitaantunut tämän kanssa äidin hautakivestä. Sen seurauksena hän on lyönyt isäänsä nyrkillä niin, että tämä on tipahtanut lattiaan ja sitten on jatkanut tämän pahoinpitelemistä potkimalla ja mahdollisesti kuristamalla, vaikka tämä makasi maassa ja pyysi vastaajaa lopettamaan, käräjäoikeus kuvailee tilanteen kehittymistä raahelaisessa asunnossa.

Ennen isänsä asunnosta poistumista poika laittoi tyynyn tämän pään alle. Hän myös asetti isän kylkiasentoa muistuttavaan asentoon ja lukitsi asunnon ulko-oven. Mies lähetti tekstiviestejä teon jälkeen ja aamulla hän oli vailla tiettyä rikosylikonstaapelia sekä asianajajaa.

– Toimet osoittavat jonkinlaista järjestelmällisyyttä hänen toiminnassaan. Edellä olevan perusteella käräjäoikeus katsoo, että rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Vastaajan on selvitetty syyllistyneen murhaan, käräjäoikeus toteaa.