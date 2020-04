Pohjois-Ruotsissa 44 hoitajaa saanut koronaviruksen – Ylitornion terveyskeskuksen henkilökunnassa yli 10 tartuntaa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä pahin tilanne on Ylitorniolla, jonka terveyskeskuksessa on 10-20 tartuntatapausta.

Länsi-Pohjan johtajaylilääkärin mukaan koronavirus liikkuu vapaasti Ruotsin puolella. Suomen puolella tautitapaukset on jäljitetty tunnistettuihin tartuntaketjuihin.

Pohjois-Ruotsin hoitohenkilöstöstä 44 on antanut positiivisen koronanäytteen, Norrbottenin läänin terveysviranomaiset kertoivat keskiviikkona. Hoitajista suurin osa on saanut tartunnan työnsä kautta, 4 ulkomailta ja loput muualta.

Viranomaistiedotteen mukaan Norrbottenissa on ilmoitettu 23 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Menehtyneiden keski-ikä on ollut 81 vuotta. Kuolemista yhdeksän on kirjattu vanhainkodeissa ja viisi on kotisairaanhoidon tai kotihoidon asiakkaita.

Vanhainkotien tartunnat ovat terveysviranomaisten mukaan ajalta, jolloin niissä ei vielä ollut vierailukieltoja. Tornionlaaksossa vuodeosastot ja vanhusten palvelukodit asettivat vierailukiellot jo reilu kuukausi sitten.

Norrbottenin alueella on 210 vahvistettua koronatartuntaa. 38 tartunnan saanutta on sairaalahoidossa ja heistä 14 tehohoidossa Piitimen sairaalassa.

Viranomaisten mukaan tartuntamäärä on suuri, sillä kaikki oireita saaneet testataan.

Pohjoisen Ruotsin tartunnan saaneista 63 on vanhustenhoidon asukkaita. Heistä 47 on asunut vanhusten asumisyksiköissä, 10 on kotisairaanhoidon asiakkaita ja neljä kotipalvelun asiakkaita.

Lapissa on torstain tietojen mukaan yksi ihminen kuollut koronavirukseen. Varmistettuja tartuntoja on Lapin sairaanhoitopiirin alueella 88. Länsi-Pohjan alueella ollaan siirrytty epidemiavaiheeseen ja tartuntoja on todettu 98.

Johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä kertoo IS:lle, että alueella on todettu 3 laajaa tartuntaketjua, joista 2 on sammumassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan Lapissa pahin tilanne on asukaslukuun suhteutettuna Kolarissa ja Ylitorniolla.

Ylitorniolla koronavirus on levinnyt terveyskeskukseen, jossa useita hoitohenkilökuntaan kuuluvia on saanut tartunnan. Lapin Kansan mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin tiistaina 8 uutta tautitapausta ja niistä puolet on Ylitornion terveyskeskuksen tartuntaketjusta.

Ylitornion terveyskeskuksessa on nyt 10-20 tartuntaa. Taskilan mukaan altistuneet jäljitetty ja uusia sairastumisia on odotettavissa 14 vuorokauden karanteeniajan sisällä.

– Tartuntaketju on hallinnassa, mutta sen sammuminen kokonaan vaatii aikaa. Suojaustoimet olleet käytössä jo epäilystä asti. Näytteenottoja tehdään laajasti. Henkilökunta on hienosti toiminut kovien paineiden alaisena, hän kiittelee.

Taskilan mukaan Pohjois-Ruotsin ja -Suomen tartuntaluvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä Norrbottenin luvut ovat ruotsalaisten omien lausuntojen mukaan liian pieniä ja tautia liikkuu alueella vapaasti.

Hän kannattaa edelleen tiukkaa länsirajan valvontaa ja on sitä mieltä, että vain kriittinen terveydenhuoltohenkilöstö saisi kulkea rajan yli.

– On hyvin vaikea arvioida rajan sulkemisen vaikutuksia, todennäköisesti rajoituksilla on vaikutuksia. Norrbottenin tautitilanne on epäselvä, koska näytteenottokriteerit olleet ja ovat hyvin erilaiset Ruotsin erilaiseen koronastrategiaan liittyen.

Taskilan mukaan Länsi-Pohjan alueella ei ole todettu taudin esiintymistä vapaasti väestössä, vaan tapaukset liittyvät yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta tunnettuihin altistumisiin ja ketjuihin.