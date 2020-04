”Sanoin, että mies ei tule ikinä ottamaan hänestä naista itselleen vaan leikki hänen kanssaan.”

Kempeleläisessä yksityisasunnossa viime joulukuussa tapahtuneesta taposta epäilty nainen sai kertoa Oulun käräjäoikeudessa keskiviikkona omat näkemyksensä yön tapahtumista.

Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle naiselle vähintään 10 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta taposta. Syytteen mukaan nainen meni yöllä uhrin asuntoon. Naisille syntyi kylpyhuoneessa riitaa, joka muuttui fyysiseksi tappeluksi. Riidan aiheena oli uhrin suhde syytetyn entiseen miesystävään.

Tappelun aikana naisen epäillään puukottaneen uhria teräaseella suoraan sydämeen. Syytteen mukaan nainen pesi teon jälkeen puukon, kielsi muita asunnossa olleita soittamasta poliisille, penkoi paikkoja ja poistui asunnosta.

Poliisi jäljitti surma-aseen pihan roskiksesta ja pääsi samalla verijälkien ansiosta epäillyn jäljille.

Kempeleläisasunnossa sai surmansa vuonna 1983 syntynyt kahden lapsen äiti.

Taposta epäilty nainen kertoi yön tapahtumista selkeästi. Hän kertoi olleensa tapahtumien aikaan alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena.

Hän lähti uhrin luo kylästelemään, koska he tunsivat toisensa ennestään ja välit olivat hyvät. Asunnossa oli paikalla muitakin.

Keskustelu muuttui hänen mukaansa riitelyksi siinä vaiheessa, kun uhri kertoi suhteestaan epäillyn entiseen miesystävään ja alkoi esitellä kännykästä suhdetta koskevia viestejä.

– Hän alkoi näyttää heidän välisiään tekstiviestejä, että uskoisin mitä hän sanoo. Keskusteltiin viesteistä, yritin sanoa, että mies ei tule ikinä ottamaan hänestä naista itselleen vaan leikki hänen kanssaan, nainen kertasi tapahtumia.

Tämän jälkeen riita muuttui fyysiseksi. Naiset repivät toisiaan hiuksista ja kaatuivat kylpyhuoneen lattialle.

Tappelun aikana epäilty otti esiin terävän puukon, joka hänellä on aina mukana suojelutarkoituksessa. Hänellä oli mukanaan myös sähkölamautin ja nyrkkirauta.

– Mulla on ollut erimielisyyksiä yhden miehen kanssa ja hän on uhannut minun ja lapsen henkeä. On ollut syytä pelätä henkeni edestä ja olen siksi kuljetellut teräaseita mukana, syytetty kertoi.

Hän yritti omien sanojensa mukaan lyödä kempeleläisnaista reiteen, mutta terä lävisti useita kylkiluita sekä sydämen oikean kammion, väliseinän ja aorttaläpän.

– Ei ollut tarkoitus vahingoittaa häntä, vaan päästä pois tilanteesta. Kun lähdin pois vessasta, hän oli vielä elossa, taposta syytetty nainen totesi.

Tappelun jälkeen hän poistui vessasta, pesi veitsen keittiössä ja laittoi sen takaisin tuppeen.