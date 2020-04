Korona vilkastutti raahelaisinsinöörin paistomittarikauppaa – amerikkalaisilla grilli-intoilijoilla on nyt aikaa kokata

Raahelainen diplomi-insinööri myy Iso-Britanniassa paistomittareita amerikkalaisille hifistelijä-kokkaajille.

Kolmen kaveruksen yhteinen grillausilta viineineen ja viskeineen johti ideaan, josta on kehittynyt menestyvä, kansainvälinen paistomittaribisnes.

Iso-Britanniassa, Kaliforniassa ja Taiwanissa toimiva Apption Labs työllistää nyt 40 työntekijää, heistä 25 Englannissa ja 15 USA:ssa. Liikevaihtoa yhtiölle on kertynyt vuosittain 10–40 miljoonaa dollaria. Päätuotteita ovat langattomat Meater-paistomittarit.

Yksi yrityksen perustajista on raahelainen diplomi-insinööri Teemu Nivala, 37. Tampereen teknillisen yliopiston opintojen jälkeen hän muutti Yhdysvaltoihin ja vuonna 2008 puolisonsa opintojen takia Leicesteriin Englantiin.

– Ajattelimme ottaa ohjat omiin käsiin ja lopettaa odottamisen, että muut ratkaisevat ongelmat. Tuoteideat saavat alkunsa omista kokemuksistamme ja erityisesti ihmisistä, jotka tarvitsevat ratkaisuja, Nivala kuvailee yrityksen perustamisideologiaa.

Paistomittarin maailmanvalloitus sai hyvän alun joukkorahoituksen kautta. Ensimmäisellä rahoituskierroksella mittaria tilattiin 1,2 miljoonalla dollarilla ja toisella 1,5 miljoonalla.

– Lisäksi potissa olivat omat säästöt ja piensijoittajien panostukset. Yhteiskunnan rahoitusta ei ole saatu, eikä Briteissä edes ole samankaltaista järjestelmää kuin Suomessa, Nivala kertoo.

Vuoden 2020 tavoitteeksi yrityksessä asetettiin liikevaihdon kaksinkertaistaminen. Eurooppaan levinnyt koronavirusepidemia pysäytti yhteistyökumppaneiden kivijalkakaupan, mutta verkkokauppa on jatkanut kasvuaan.

Nivalan mukaan kotiin eristäytyneet ihmiset keskittyvät perheeseen ja sen kautta myös kokkaamiseen. Mittareiden ostajat ovat pääosin amerikkalaisia.

– Ihmiset ovat kotona ja heillä on aikaa. He eivät kuluta rahaa eivätkä käy ravintoloissa. Kotiruoka on kunniassa ja se näkyy yrityksen liikevaihdossa, hän arvioi.

Apption Labsin päätuote on Meater-paistomittari. Siitä pitävät erityisesti kokkaavat miehet, sillä langaton, esineiden internetiä (IoT) hyödyntävä mittari toimii kännykän applikaation kautta.

– Mittaria hankkivat erityisen paljon 30-60-vuotiaat grillausta harrastavat miehet. Markkinointia onkin suunnattu aiempaa enemmän naisille. Myös slow cookingin eli hitaan kokkauksen harrastajat ovat mieltyneet laitteeseen, Nivala kertoo.

Iso-Britannian ero Euroopan unionista ei tuota ongelmia Apption Labsin kaltaiselle kansainvälisesti toimivalle ja verkkomyyntiin keskittyvälle yritykselle. Meater-mittareiden myynnistä 95 prosenttia on Britannian ulkopuolella. Myös mittareiden valmistus on kokonaan muualla.

– Monilla yrityksillä on paikallisesti huoli siitä miten brexit tulee vaikuttamaan, varsinkin kun sen pitäisi olla voimassa vuodenvaihteessa eikä ole vielä ensimmäistäkään asiaa sovittuna kauppasopimuksen osalta, Nivala harmittelee.

Varmuuden vuoksi yritys on kuitenkin perustanut Saksaan oman tuontifirman, jonka kautta mittareiden valmistuksessa tarvittavat komponentit saadaan hoidettua brexitistä huolimatta.

– Jos tulevaisuuden brexit-sopimus tuo mukanaan hankaluuksia, voimme muuttaa tavaroiden kulkua. Toivotaan parasta, ettei vaikeuksia tule. Tässä vaiheessa emme vielä tiedä lopputulosta, Nivala mainitsee.

Paistomittareiden markkinat ovat maailmalla suuret, mutta Nivala arvioi, että kilpailussa pärjää kun tuote on tarpeeksi erikoistunut. Meater on hänen selvityksensä mukaan parhaiten menestynyt langaton paistomittari.