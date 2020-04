Oululaispoliisi laulaa videolla lohtua poikkeusoloihin – toivoa ja iloa tuova esitys leviää sosiaalisessa mediassa

Petrus Schroderus on aiemminkin ollut mukana laulamassa poliisin videoissa. Vuonna 2015 hän lauloi joululaulun ja vuonna 2017 onnittelulaulun 100-vuotiaalle Suomelle.

Petrus Schroderus esittää klassikkokappaleen Rakastan elämää.

Oululainen laulava poliisi, vanhempi konstaapeli Petrus Schroderus tuo lohtua Suomen poikkeusoloissa eläville kansalaisille.

Poliisi julkaisi perjantaina Suomen poliisin ja Oulun poliisin YouTube -kanavalla videon, jolla halutaan tuoda ihmisille toivoa ja iloa elämään. Sen jälkeen esitys on levinnyt sosiaalisessa mediassa vauhdilla.

– Me poliisit haluamme omalta osaltamme lieventää ihmisten kokemaa henkistä pahoinvointia ja luoda uskoa tulevaan. Kuten kappaleessakin lauletaan ”Päättyy yö - aamu saa, uusi päivä, kun kirkkaana koittaa”. Elämä jatkuu ja yhdessä selviämme yli vaikean ajan! perustelee videolla laulava Schroderus kappalevalintaansa.

Schroderuksen mukaan poliisin tehtäväkentässä näkyy, että ahdistus, mielenterveysongelmat, henkinen pahoinvointi ja itsetuhoinen käytös ovat lisääntyneet.

– Vaikka fyysisten kontaktien on oltava minimissä, tarvitsemme nyt kaiken toisiltamme saatavissa olevan henkisen tuen. Jos omat voimat tuntuvat ehtyvän, on tarjolla auttavia palveluita joiden puoleen kannattaa kääntyä.

Poliisi toivoo ihmisten noudattavan annettuja ohjeita ja rajoituksia sekä välttävän lähikontakteja, jotta päästään mahdollisimman nopeasti takaisin normaaliin arkeen.

Ihmiset ovat poliisin näkökulmasta noudattaneet poikkeusoloissa annettuja ohjeita ja määräyksiä pääsääntöisesti hyvin. Poliisin mukaan nyt on tärkeää jaksaa vielä tsempata ja tukea etänä toisia.

Schroderuksen esittämä kappale on Rakastan elämää, joka on tullut tunnetuksi Kauko Käyhkön versiona. Kappaleesta on tehnyt version myös virolainen Georg Ots.

Laulu on alunperin neuvostoliittolainen. Sen on säveltänyt Eduard Kolmanovski, sanat ovat runoilija Konstantin Vansenkinin. Suomenkieliset sanat ovat Pauli Salosen.