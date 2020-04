Kemiläisperhe piti kolmea miestä vankina asunnossaan – yksi uhri pakotettiin kotiorjaksi yli kahden vuoden ajan

Käräjäoikeus tuomitsi kolme perheenjäsentä pitkiin vankeustuomioihin.

Lapin käräjäoikeus on tuominnut kolme kemiläisperheen jäsentä pitkiin vankeustuomioihin vapaudenriistoista ja muista siihen liittyvistä rikoksista. Perheenjäsenet pitivät yhtä uhria vankinaan yli kahden vuoden ajan.

Ensimmäinen törkeä vapaudenriisto on tapahtunut jo vuonna 2015. Tuolloin kemiläismiestä pidettiin vankina yli kahden vuoden ajan. Häntä pahoinpideltiin ja pakotettiin toimimaan perheen kotiorjana.

Toinen vapaudenriisto on tapahtunut syyskuussa 2017 ja kolmas tammikuussa 2018. Nämä vankeudet kestivät muutaman viikon. Kaikissa kolmessa tapauksessa on ollut eri uhri.

Käräjäoikeus tuomitsi Allan Valdemar Lindgrenin 5 vuodeksi ja 7 kuukaudeksi vankeuteen muun muassa kolmesta eri törkeästä vapaudenriistosta, pakottamisesta ja pahoinpitelyistä.

Roger Allan Rikard Faltin tuomittiin 5 vuoden ja 4 kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen muun muassa kahdesta törkeästä vapaudenriistosta ja kolmesta pakottamisesta.

Tanja Rosita Faltin tuomittiin 2 vuoden ja 9 kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen muun muassa kahdesta törkeästä vapaudenriistosta ja kolmesta pakottamisesta.

Tuomiot liittyvät Kemissä viime vuonna paljastuneisiin rikoksiin, joihin liittyy seitsemän epäiltyä. Jutussa nostettiin kaikkiaan lähes 30 eriasteista syytettä. Niistä uskomattomimpia ovat törkeät vapaudenriistot, joissa perhe piti yhtä uhriaan asuntoon vangittuna yli kahden vuoden ajan.

Käräjäoikeuden mukaan kolme pääsyytettyä ovat yhdessä oikeudettomasti riistäneet kemiläismieheltä liikkumisvapauden ja eristäneet hänet ympäristöstään sulkemalla tämän Tepontiellä sijaitsevaan asuntoon sekä matkojen aikana autoonsa.

49-vuotias eläkeläismies on välillä päässyt pakenemaan muutamia kertoja, mutta hänet on aina löydetty, otettu kiinni ja hänen vapautensa on riistetty uudelleen. Miestä on pahoinpidelty ja oikeuden mukaan väkivalta on osaksi ollut julmaa.

– Lisäksi uhri on joutunut elämään koko vapaudenriiston ajan jatkuvassa väkivallan pelossa. Hän on kokenut nöyryyttävää ja ihmisarvoa alentavaa kohtelua, sillä hänet on sidottu nippusiteillä kiinni asunnon patteriin, häntä on kuljetettu ajoneuvon takakontissa, hänet on pakotettu tekemään rikoksia ja vastaajien puolesta kotitöitä. Vapaudenriisto on ollut kaikkinensa luonteeltaan ja tekotavaltaan poikkeuksellisen törkeää, käräjäoikeus toteaa tuomiossaan.

Mies pääsi lopulta pakenemaan Kemistä. Hän meni Ylivieskan poliisin päivystykseen ilmoittamaan vankeudesta.

Perheenjäsenet ovat käräjäoikeuden mukaan myös usuttaneet koiransa puremaan uhria useita kertoja. Hänet on pakotettu siivoamaan heidän asuntoaan, autojaan, pesemään heidän pyykkejään, toimimaan heidän autonkuljettajanaan sekä anastamaan heille ruokaa ja muuta tavaraa eri liikkeistä.

Allan Lindgren on lisäksi oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottanut uhrin perustamaan moottoriajoneuvojen huoltoa ja korjausta harjoittavan toiminimen.

Poliisin esitutkinta-aineiston mukaan miehen vangiksi ottanut nelikko oli perhe, johon kuuluivat vanhemmat ja kaksi lasta. Väkivaltaan osallistui syyttäjän mukaan jutun viides syytetty, perheen sukulainen.

Poliisin mukaan kyse oli toimintatavasta, jossa perhe otti luokseen asumaan kantaväestöön kuuluvia päihderiippuvaisia ja yhteiskunnasta syrjäytyneitä miehiä.