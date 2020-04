Käräjien istuntopaikka on Oulussa, mutta syytetyt ovat paikalla videon välityksellä Espoossa, Vaasassa, Turussa ja Tampereella.

Syytteiden mukaan serbialainen rikollisjengi kasvatti Suomessa huumeita syrjäkylillä vuosien ajan.

Keskusrikospoliisin (Krp) tutkiman serbialaisten ammattirikollisten huumeidenkasvatusjutun käsittely alkoi Oulun käräjäoikeudessa tiistaiaamuna kaoottisissa tunnelmissa.

Istunto järjestetään kaikkiaan 12 eri paikassa. Tuomarit istuvat Oulussa Viestikadulla, medialle ja yleisölle on järjestetty tilat eri paikkaan Ratakadulle.

Syytettynä on kahdeksan miestä, joista kuusi on kotoisin Serbiasta. Heistä osa on paikalla videoiden välityksellä Espoosta, Turusta, Tampereelta ja Vaasasta.

Juttua varten on varattu kahdeksan istuntopäivää ja kaksi tulkkia. Tulkit ovat Vantaalla. Käräjäoikeus käsittelee asian vahvennetussa kolmen tuomarin kokoonpanossa. Syyttäjiä on kaksi.

Miesten epäillään kasvattaneen ja myyneen huumeita Suomessa vuosien ajan. Juttua tutkineen Krp:n mukaan kannabista kasvatettiin kolmessa omakotitalossa Suomussalmella Kainuussa, Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kemiönsaarella Varsinais-Suomessa.

Erikoissyyttäjä Hannu Koistisen mukaan rikollisorganisaation epäillään valmistaneen vuosina 2016–2019 hieman alle sata kiloa valmista marihuanaa.

Epäiltyjä kokonaisuudessa oli yhteensä 20. Lopulta syytteet nostettiin kahdeksaa miestä vastaan. Heitä syytetään törkeistä huumausainerikoksista tai avunannosta rikoksiin. Syytekohtia on kaikkiaan 21.

Jutun päätekijälle vaaditaan 5-6 vuoden pituista ehdotonta vankeusrangaistusta. Hänen roolinsa on syyttäjien mukaan ollut toimia järjestön johtohenkilön luottomiehenä Suomessa ohjaamassa ja ylläpitämässä huumausaineliiketoimintaa Serbiasta annettujen määräysten mukaisesti.

Haastehakemuksen mukaan Suomessa on toiminut ainakin vuosien 2016-2019 ajan Serbiasta johdettu järjestäytynyt rikollisryhmä. Suomen toimintojen osalta rikollisryhmä on ollut erikoistunut kannabikseen laittomaan viljelyyn ja myyntiin.

Rikollisryhmä on syytteiden mukaan hankkinut Suomesta käyttöönsä neljä kiinteistöä, joissa on harjoitettu ja tarkoitettu harjoitettavan laajamittaista kannabiskasvien viljelyä.

Toimintaa varten Suomeen epäillään lähetetyn Serbiasta työläisiä hoitamaan käytännön viljelyä. Valmis marihuana on Suomessa myyty useiden kilogrammojen erissä.

– Huumausaineiden myynnistä saatu tuotto on pääosin siirretty rikollisryhmän johtohenkilöille. Rikollisryhmä on säännönmukaisesti hyödyntänyt toiminnassaan vääriä ja väärennettyjä matkustusasiakirjoja, syytteissä todetaan.

Jutussa on syytettynä myös kaksi suomalaista miestä. Heistä toinen harjoittaa viherkasvitarvikkeiden myyntiin erikoistunutta liiketoimintaa. Syytteiden mukaan serbialaiset ovat olleet hänen suurasiakkaitaan.

Toisen suomalaismiehen epäillään ostaneen serbialaisilta huumeita. Häntä epäillään huumeiden myymisestä ja levittämisestä.