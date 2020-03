Hoitajilla edessä tiukka paikka Ruotsin rajalla – Mirja yrittää valita perheen ja työn välillä

Suomen ja Ruotsin rajalla asuvat valmistautuvat etätöihin rajan sulkemisen takia. Hoitoalan ammattilaisille tilanne on hankala.

Torniolainen terveydenhoitaja ja hoitotyön kliininen asiantuntija Mirja Keinänen on vaikean valinnan edessä, jos Suomen länsiraja suljetaan myös työmatkaliikenteeltä.

Haaparannan terveyskeskuksessa työskentelevän Keinäsen, niin kuin muidenkin hoitoalan ammattilaisten, on valittava työn ja perheen välillä, jos pitkäaikainen asuminen Ruotsin puolella ei ole mahdollista.

– Asia mietityttää kovasti. Hoitajan etiikalle ja moraalille ottaa koville, jos Pohjois-Ruotsiin tulee iso kriisi enkä voi olla mukana auttamassa. Täällähän on hoitajapulaa jo ennestään, Keinänen pahoittelee.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan arvion mukaan Suomen ja Ruotsin välisen rajan pinnassa elää noin 2 500 – 3 000 ihmistä, jotka tekevät työmatkoja rajan yli jompaankumpaan suuntaan. Virallisia tilastoja aiheesta ei ole olemassa.

Keinäsen perhe on Torniossa, mutta apua tarvitsevat vanhemmat asuvat Haaparannalla Ruotsin puolella. Ikäihmisten avun saamisen kohtalokin painaa mieltä.

– Perhesyistä minun on pysyttävä Suomen puolella. Elämä menee todella hankalaksi. Vanhemmat ovat sairaita, olen pystynyt jakamaan heidän lääkkeensä ja hoitamaan asiansa. Mitä sitten teen, jos raja menee kokonaan kiinni, Keinänen huolehtii.

Keinänen ei ole vielä lopullisesti päättänyt miten arki jatkuu rajavalvonnan kiristyessä. Perhesyyt tuntuvat kuitenkin painavan vaakakupissa enemmän kuin työt.

– Kotona haluan olla, jos raja menee kiinni. En halua jäädä kenenkään nurkkiin nukkumaan. Muutakin on elämässä kuin työ. Kriisitilanteessakin minua auttaa ja antaa voimaa perhe. Jos joutuisin yksin Ruotsin puolelle ilman perheen tukea, niin mistä saisin voimaa raskaaseen työhön, hän aprikoi.

Sanna Keränen pakkaa Haaparannan konttorista tavarat ja siirtyy työskentelemään kotiin Karunkiin.

Haaparannan lukion ja ammattikoulun intendenttinä työskentelevän Sanna Keräsen työmatka kulkee päivittäin länsirajan yli Haaparannalle. Työmatkaa Karungista kertyy noin 25 kilometriä.

Suomen hallituksen maanantaina kertoma rajaliikenteen kiristäminen sai Keräsen pakkaamaan tavaroitaan työpaikalla.

– Olen pakannut puoli konttoria autoon. Pystyn työskentelemään etänä kotoa puhelimen, sähköpostin ja Skype-yhteyden avulla. Kotona ovat 6-, 8- ja 9-vuotiaat lapset, joten en pystyisi asumaan viikkoja Ruotsin puolella, Keränen kuvailee omaa tilannettaan.

Ruotsin koulut ovat edelleen toiminnassa, mutta lukiot ja ammattikoulut siirtyivät etäopetukseen 19.3. Keräsen työhön kuuluu muun muassa lukujärjestyksen laatiminen ja budjetista vastaaminen yhdessä rehtorin kanssa.

– Juuri nyt teen lukujärjestystä, jonka pitää olla valmis kesään mennessä. Työ hoituu Suomen puoleltakin, hän toteaa.

Keräsen toimenkuvaan kuuluu myös tarvittaessa vararehtorina toimiminen. Jos rehtori esimerkiksi sairastuu, niin työ vaikeutuu, sillä päivittäiset kontaktit opettajien ja oppilaiden kanssa hankaloituvat. vaikeutumaan.

– Minulla on aina avoimet ovet koululla. Siitä on luovuttava, hän toteaa.

Kemin, Keminmaan, Tornion ja Ylitornion alueilla Coronaria Terameren puheterapeuttina työskentelevä Riikka Särkijärvi ei vielä tiedä mitä rajavalvonnan tiukentuminen käytännössä tarkoittaa, mutta on jo varautunut tekemään töitä kokonaan etänä kotonaan Kalixissa Ruotsissa.

Hänen mukaansa työnantaja on kouluttanut henkilökuntaa etätöihin ja se helpottaa arkea. Särkijärvi työskentelee jo nyt osan ajasta kotona ja käy Suomen puolella pari kertaa viikossa.

– Pystyn tekemään töitä tietokoneella. Yrityksessä on tehty paljon etätyötä, valmiita materiaaleja on käytettävissä ja ollaan saatu perehdytystä terapioiden toteuttamiseen etänä. Jos asiakas ei ole tottunut käyttämään tietokonetta tai älylaitetta, niin on haastavaa välillä, mutta suurimmaksi osaksi kaikki sujuu hyvin, hän sanoo.