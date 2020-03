Parisuhdedraama johti puukotukseen Kempeleessä – 23-vuotiasta naista epäillään kempeleläisnaisen taposta

Taposta epäilty nainen on tunnustanut esitutkinnassa aiheuttaneensa uhrin kuoleman, mutta kiistää tahallisen teon.

Viime joulukuussa kempeleläisessä asunnossa tapahtunutta puukotusta edelsi kahden naisen riita. Esitukinnassa paljastuneiden tietojen mukaan naiset riitelivät parisuhdeasioista.

Henkirikos tapahtui Kempeleessä 8.12. yöllä kello 04 aikaan. Poliisi sai ilmoituksen puukotuksesta yksityisasunnossa.

Paikalle meni useita poliisipartioita ja ensihoitoyksikkö. Ensihoitoyksikön lääkäri totesi asunnosta löytyneen uhrin kuolleeksi. Uhri on 1980-luvulla syntynyt kempeleläinen nainen.

Asian selvittämistä varten poliisi suoritti aamuyöllä useita kiinniottoja. Kuulustelujen jälkeen poliisi vapautti muut kiinniotetut, mutta pidätti 23-vuotiaan naisen epäiltynä taposta. Epäilty on myöhemmin vangittu todennäköisin syin epäiltynä taposta.

Esitutkinnan perusteella uhri ja epäilty tekijä tunsivat toisensa entuudestaan. Epäilty nainen oli mennyt aamuyöllä uhrin asunnolle. Kaksikko oli keskustellut aluksi ihmissuhteista.

Keskustelu muuttui riitaiseksi ja eteni fyysiseksi tappeluksi, jonka yhteydessä epäilty tekijä oli kerran puukottanut uhria keskivartaloon. Hän on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuolemaan johtaneen vamman, mutta kiistää syyllistyneensä tahalliseen henkirikokseen.

Poliisi on tutkinut tapahtunutta epäiltynä tappona. Asia on siirtynyt syyteharkintaan 30.3. Esitutkinnan aikana on tullut esiin myös vähäisempiä rikosepäilyjä, jotka ovat siirtyneet syyteharkintaan.