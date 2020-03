Maltalla karanteenin rikkomisesta voi saada jättisakon.

Oululainen radioamatööri OH6MR on hyvin selvillä maailman koronatilanteesta. Hän ottaa päivittäin yhteyksiä eri puolille maapalloa ja keskustelun aiheena on ollut viime aikoina ainoastaan koronaviruksen aiheuttama tilanne.

– Radioamatöörit keskustelevat koronatilanteesta vilkkaasti maailmanlaajuisesti digitaalisessa DMR-radioverkossa. Monessa maassa radioamatöörien keski-ikä on yli 80 vuotta, joten kyseessä ovat riskiryhmään kuuluvat ihmiset ja siksi tilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti, hän kertoo.

Pitkän linjan radioharrastajalla on oma digitaalisen radioverkon tukiasema kotona Oulun Kuivasjärvellä.

Hän listasi Ilta-Sanomille parin päivän tuoreet kuulumiset eri puolilta maailmaa.

Giovanni, Palmerston North, Uusi-Seelanti

– Uudessa-Seelannissa on kahden päivän sisään tulossa ”lock down” jonka jälkeen saa käydä vain ruokakaupassa ja apteekissa. Muuten pitää pysyä sisällä.

Joe, Malta

– Kaikki kaupat ovat apteekkeja ja ruokakauppoja lukuun ottamatta kiinni. Jos rikot karanteenia, saat 10 000 euron sakot. Yksi henkilö rikkoi kolme kertaa tuota määräystä.

Raymond, Gainsborough, Englanti

– On tullut määräys pysyä sisällä.

Raymond on hyvin huolissaan tilanteesta. Hän ei mene ulos ollenkaan, mutta se ei ole ongelma, koska hän tottunut olemaan yksin. Hän valittaa yksityisyrittäjien tilanteesta ja kuinka hallitus ei auta heitä.

Jason, Paso Robles, Kalifornia, USA

Hän on eristyksissä kotona ja sanoo pärjäävänsä muutaman viikon nykyisillä ruokavarastoilla. Jääkaappi on täynnä ja sinne hän varannut varsinkin voita. Kaipaa amerikkalaisten perusmuonaa eli juustomakaronia.

Ivan, Ulsan, Etelä-Korea

Hän on eristyksissä kotona, mutta kiertää välillä kaupunkia polkupyörällä kun kaipaa liikuntaa. Liikenne on vähäistä, ja hän ihmettelee hiljaista kaupunkia. Etelä-Koreassa on ollut 300-400 tapausta päivittäin, mutta nyt enää kaksinumeroisia määriä.

Epidemia alkoi Koreassa aikaisemmin kuin USA:ssa, joten heillä on siitä jo kokemusta. Maassa ei ole enää paniikkia ja terveydenhuolto kykenee hoitamaan tapaukset. Ulkona on pakollista käyttää hengityssuojainta. Ivan lähti ilman maskia ulos ja poliisi pysäytti hänet. Maskeista on pulaa.

Julkisiin rakennuksiin ei pääse sisään ilman puhdistautumista. Ivan on sitä mieltä, että tilanne alkaa olla hallinnassa. Kuitenkin vain muutamat ihmiset ovat mennet takaisin töihin.

Geoffrey, Pearl City, Havaiji

– Havaijilla on 77 koronatapausta ja määrä kasvaa kovaa vauhtia. Ei ole vielä ”lock down” eli ihmiset liikkuvat normaalisti eivätkä ota vielä koronaa vakavasti. He odottavat lähinnä, että koska alkaa tapahtua.

Geoffrey kadehtii Etelä-Korean tapaa hoitaa virus.

Etienne, Madrid, Espanja

– Jos rikot karanteenimääräyksiä, saat 5 000 euron sakon. Sen lisäksi on mahdollista joutua jopa vankilaan.

Robert, Edmonton, Kanada

Robert on 62-vuotias, halvaantumisen takia hoitokodissa asuva mies. Hän kävi eilen sairaalassa ja näkymä oli kuin tieteiselokuvasta. Henkilökunta oli pukeutunut suoja-asuihin. Kadut olivat tyhjinä ihmisistä. Hän piti tilannetta pelottavana.

Robertin toimeentulo turvattu, koska hän on eläkkeellä, mutta oma poika ei löydä nyt töitä. Hän on sähköasentaja ja autonkuljettaja. Talolainat painavat päälle.

Janez, Ljubno, Slovenia

Sloveniassa on virallisesti 341 sairastunutta torstaihin mennessä. Italian naapurimaassa on asukkaita 2,1 miljoonaa. Suurin osa ihmisistä työskentelee kotoa. Postiin saa mennä yksi henkilö kerrallaan. Janezin 2 000 asukkaan kylässä ei ole vielä yhtään koronatapausta. Kauppaan saa mennä vain viisi henkilöä kerrallaan. Vain 3–4 henkilöä saa kokoontua yhteen. Kaupoissa on kaikkea tarjolla, myös vessapaperia.