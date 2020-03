Harvinaiset lemmenleikit kuusen latvassa tallentuivat videolle Ylikiimingissä – ”Ne menivät suoraan asiaan”

Luontokuvaaja Markus Hanhela onnistui taltioimaan maakotkapariskunnan lemmenleikit.

Luonto jaksaa yllättää ahkerasti luonnossa liikkuvankin. Ylikiiminkiläinen luontokuvaaja Markus Hanhela sai kuvattua viime lauantaina videolle superharvinaisen tapahtuman.

– Seurasin yksinäisen kotkan istuskelua kuusen latvassa kamerani lävitse hämärtyvässä illassa täällä Ylikiimingissä. Yhtäkkiä paikalle lehahti toinen kotka ja luonto yllätti minut tälläkin kertaa. Kotkat päättivät mennä suoraan asiaan. Maakotkakanta vaikuttaisi olevan elpymään päin, ainakin täällä Pohjois-Pohjanmaalla, Hanhela kuvailee hienoa kokemusta.

Hanhelalla on oma Jänislive-kanava, joka on avoinna huhtikuun loppuun saakka. Luontolive-yritys on tuonut nettiin myös Kurreliven, josta voi seurata oravien edesottamuksia. Lähetys tulee verkkoon suorana Ylikiimingin Vesalankylän ruokintapaikalta, jossa eläimille on tarjolla heiniä ja rehua.

Maakotkien lemmenleikit on kuvattu Ylikiimingissä erämaasuon reunalla. Kotkapariskunta vietti aikaansa korkeitten korpikuusten latvuksissa.

– Monia vuosia olen kuvannut ja liikkunut luonnossa koko elämäni, eikä tällaisia tapahtumia luonnossa usein vastaan tule, hän iloitsee.

Hanhela kertoo miettineensä jo aikaisemmin, että valkoisten metsäjänisten harvinainen esiintyminen voisi olla seurausta petolintukannan vahvistumisesta sekä lumettomista talvista. Metsäjänikset ovat metsäkanalintujen ohella maakotkien tärkeitä saaliseläimiä talvella ja alkukeväästä.

– Maakotkan saalistamista olen päässyt aikaisemmin seuraamaan, kun kotka iski metsähanhien kimppuun. Hämmästyin, miten nopeasti maakotka voi syöksyä, vaikka kooltaan on iso lintu. Harmikseni silloin ei ollut kamera valmiina kuvaukseen, hän kertoo.

Hanhelan luontokuvausten tuloksia voi seurata myös Instagramissa @luontolive-tilistä.