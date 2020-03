Hengityskoneita on käytössä 124 kappaletta, lisäksi potilaita voidaan hoitaa leikkaussaleissa olevilla ventilaattoreilla.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (Oys) valmistaudutaan ottamaan vastaan erikoissairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on keskiviikon tiedon mukaan 28 koronavirustartuntaa. Yksi potilas on hoidossa Oysin vuodeosastolla, kertoo johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Suomessa on todettu 359 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen (covid-19) aiheuttamaa tautitapausta.

Korpelaisen mukaan Oysin valmistautuminen epidemiaan on sujunut hyvin. Laitteet, huoneet ja henkilökunta ovat valmiina. Sairaalassa avataan perjantaina uusi vuodeosasto, jossa on yhteensä 17 potilaspaikkaa. Pian avataan myös kahdeksan uutta tehohoitopaikkaa.

– Meillä on ajatukset siitä miten epidemia jatkuu, ja kaiken pitäisi riittää. Oysissa on 124 hengityskonetta valmiina, toiseksi eniten koko valtakunnassa. Lisäksi on vielä ventilaattoreita, joita leikkaussaleissa käytetään, osa potilaista pystytään hoitamaan niillä, Korpelainen selvittää.

Sairaalan näytteenottokapasiteetti on toistaiseksi rajallinen, koska testauskapasiteetista on suuri kysyntä maailmanlaajuisesti. Tämän vuoksi terveydenhuollon henkilöstön kattava testaaminen ei ole vielä mahdollista.

– Tällä hetkellä testaamme pääasiassa potilaita koronaviruksen osalta. Heti kun saamme lisää kapasiteettia, ulotamme testaukset myös terveydenhuollon henkilöstöön. Toistaiseksi olemme tehneet henkilöstön osalta pistokokeita ja ne kaikki ovat olleet negatiivisia, toteaa Oysin infektiotautien erikoislääkäri Teija Puhto.

Ei-kiireellistä polikliinistä vastaanottotoimintaa aletaan siirtää epidemian jälkeiseen ajankohtaan.

– Tällä hetkellä keskeistä on lisähenkilöstön kouluttaminen koronapotilaiden hoitamiseen. Koulutukset pyörivät jo täydellä teholla ja osa vastaanotoista joudutaan koulutusten vuoksi perumaan, kertoo Korpelainen.

Toinen keskeinen toimenpide on tiettyjen elektiivisten eli ei-kiireellisten leikkausten siirtäminen. Korpelaisen mukaan tämä liittyy tehohoitokapasiteetin vapauttamiseen.

– Tiedämme, että tietty määrä potilaita tarvitsee tehohoitoa leikkauksen jälkeen. Jotta koronapotilaiden hoitoon on riittävästi kapasiteettia, siirrämme osan ei-kiireellisistä mutta mahdollisesti tehohoitoa vaativista leikkauksista tulevaan ajankohtaan.

Sairaala ilmoittaa peruuntuneista ajoista potilaille. Muutoin toiminta jatkuu normaalisti, eli vastaanotolle saavutaan, mikäli potilaalla ei ole hengitystieoireita. Flunssaisena ei saa saapua sairaalaan.