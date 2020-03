Rajaneuvonnan puhelin soi kuumana länsirajalla – ”Turhaa liikkumista on vältettävä. Järjen käyttö sallittua”

Suomen sisärajojen tarkastukset aloitettiin keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Rajavartiosto on paikalla myös länsirajalla.

Yli 2 500 ihmistä tekee länsirajalla työmatkaansa Suomen ja Ruotsin rajan yli.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan puhelin on soinut lakkaamatta sunnuntaista lähtien, kertoo koordinaattori Päivi Koivupalo.

Rajan pinnassa asuvat ihmiset ovat hämmennyksissään. Sekä työnantajat että työntekijät vaativat lisää informaatiota rajavalvonnan lisääntymisestä.

Koivupalon arvion mukaan Suomen ja Ruotsin välisen rajan pinnassa elää noin 2 500–3 000 ihmistä, jotka tekevät työmatkoja rajan yli jompaankumpaan suuntaan. Virallisia tilastoja aiheesta ei ole olemassa.

– Tämän alueen ihmisille on todella iso asia, kun rajavalvontaa kiristetään. Täällä on totuttu käymään ja hoitamaan asioita molemmin puolin rajaa. Suvut ovat molempien valtakuntien puolella, joten esimerkiksi niille, jotka käyvät hoitamassa vanhuksia toisella puolen rajaa, tilanne on hankala, Koivupalo pohtii.

Rajaneuvonnasta on jo ehditty kysellä monenlaisia epäselviä asioita. Tarvitaanko rajalla joku dokumentti, joka pitää esittää rajaviranomaisille? Voiko suomalainen, jolla on mökki Ruotsissa, käydä vapaa-ajallaan mökillä? Voiko yrittäjä kuljettaa tavaroita ruotsalaisille asiakkailleen?

Näihin kaikkiin kysymyksiin Rajaneuvonta yrittää vastata.

– Meillä ei ole tavallisesti täällä rajaa, asumme rajattomalla alueella. Terveen järjen käyttö on sallittua vastaisuudessakin ja turhaa liikkumista rajan yli pitää välttää, Koivupalo toteaa.

Suomella ja Ruotsilla on yhteistä rajaa yli 600 kilometriä. Valtaosa siitä kulkee Tornion- ja Muonionjoella. Virallisia rajanylityspaikkoja on kuusi.

Suomella ja Norjalla puolestaan on yhteistä rajaa runsaat 700 kilometriä. Virallisia rajanylityspaikkoja tälläkin matkalla on kuusi.

Suomen ja Ruotsin välinen raja muodostui vuonna 1809, kun solmittiin Haminan rauha. Tuolloin Venäjän uusi rajaviiva vedettiin Tornion- ja Muonionjokeen.

Rajavartiolaitos, poliisi ja tulli aloittivat hallituksen määräämät tarkastukset rajanylityspaikoilla koronaviruksen leviämisen estämiseksi keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Tavaraliikenne jatkuu normaalisti, mutta henkilöliikennettä rajoitetaan.

Rajavartiolaitos muistuttaa, että pohjoismaissakin matkustavalla henkilöllä on velvollisuus pitää mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus tai passi. Työmatkailijoiden pitää pystyä todentamaan liikkumisensa syy.