Historiallinen hetki! IS oli paikalla, kun Suomen länsiraja lyötiin kiinni kello 00.00 – rajavartijat ryhtyivät heti tarkastamaan autoja

Ensimmäiset tarkastettavat olivat ottaneet kuvalliset henkilöllisyystodistukset mukaan.

Suomen länsirajalla siirryttiin uuteen aikakauteen keskiviikon ja torstain välisenä yönä, kun Rajavartiolaitos, poliisi ja tulli aloittivat sisärajojen valvonnan.

Torniossa uusi tilanne näkyi noin puoli tuntia ennen keskiyön määräaikaa. Rajavartiolaitoksen ajoneuvot ja rajavartijat ilmestyivät paikalle. Tasan kello 0.00 Rajavartiolaitoksen autot asettuivat molemmin puolin rajan yli johtavaa tietä. Partiot ryhtyivät tarkastamaan autoilijoita.

Kaksi epävirallista rajanylityspaikkaa, Krannitie ja Näränperä, suljettiin auraamalla lumikinokset ajoväylille. Kevyttä liikennettä valvotaan liikkuvan partion avulla.

Rajan yli vieviä teitä suljettiin väliaikaisesti lumivalleilla.

Historiallista hetkeä saapui seuraamaan muutama autolastillinen paikallisia ihmisiä. He seurasivat rajatarkastusten käynnistymistä autoistaan Tornion tullin lähistöllä.

– Pitihän se lähteä paikalle katsomaan millaisissa varusteissa täällä valvotaan, onko aseet mukana. Ja onhan ne, ihmetteli paikalle tullut torniolainen Antti Kivekäs.

Kivekäs kertoo asuneensa rajalla 60 vuotta eikä ole ennen kokenut näin erikoista hetkeä. Rajaton raja on totuttu ylittämään Ruotsin puolelle täysin vapaasti. Hän teki vielä ostosreissun Haaparannalle ennen rajavalvonnan kiristymistä.

– Kävin ostamassa mehua ja viiniä. Ja pojalle nuuskaa. Nyt tulin varmistamaan, että raja on aidosti kiinni ja anoppi pysyy Ruotsin puolella, yöllistä tapahtumaa seurannut Kivekäs vielä murjaisi humoristisesti.

Antti Kivekäs tuli seuraamaan tilannetta, kun raja lyötiin kiinni Torniossa vuorokauden vaihduttua. Hän ehti käydä vielä keskiviikkona tekemässä ostoksia Ruotsin puolella.

Suomen rajanylitysliikennettä rajoitetaan hallituksen päätöksen mukaisesti 13.4. asti. Henkilöliikennettä rajoitetaan itärajalla ja sisärajoilla.

Sisärajoille palautetaan rajatarkastukset. Rajavartiolaitoksen toimet rajanylitysliikenteessä toteutetaan Schengenin rajasäännöstön ja rajavartiolain perusteella.

Suomella on kuusi virallista rajanylityspaikkaa Ruotsin rajalla ja kuusi Norjan rajalla. Niiden kautta kautta kulkee edelleen työmatka-, paluu- ja muu välttämätön liikenne.

Suomen ja Norjan välisellä rajalla pidetään auki Kilpisjärven, Karigasniemen, Kivilompolon, Nuorgamin, Näätämön ja Utsjoen rajanylityspaikat.

Ruotsin vastaisella rajalla auki pysyvät Karesuvannon, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion rajanylityspaikat.

Rajavalvonta alkoi heti, kun kello löi puolen yön.

Pohjoismaissa matkustavalla henkilöllä on velvollisuus pitää mukanaan virallista henkilöllisyystodistusta tai passia. EU-kansalaisten ja muussa EU-maassa pysyvällä oleskeluluvalla oleskelevien paluu Suomen kautta kotimaahansa sallitaan huomioiden palaajan terveydentila

Työmatkaliikennettä rajan yli ei estetä, mutta muuten liikenne ulkomaille ja ulkomailta rajataan koskemaan tavaraliikennettä ja Suomen kansalaisten ja maassa vakituisesti oleskelevien paluuliikennettä kotimaahansa.

Lapin rajavartioston apulaiskomentaja Janne Kurvinen muistuttaa, että kansalaisten on itse harkittava mikä rajan yli liikkuminen on edelleen välttämätöntä.

– Uudessa tilanteessa korostuu kansalaisten harkinta. Mikä on heille se välttämätön tarve matkustamiseen rajan yli. Pyrimme koronavirustilanteen hallintaan, jokaisen pitää tarkkaan harkita omaa matkustamistaan, Kurvinen muistuttaa.

Tornion rajanylityspaikka kuuluu Länsi-Suomen merivartioaseman vastuulle. Virpiniemen merivartioaseman päällikkö Janne Isometsä kertoo, että länsirajalle on viety keskiviikkoiltana useita partioita yön ajaksi. Kaikkiaan valvonnassa on mukana useita kymmeniä ihmisiä.

– Siellä on useita partioita yön aikana käytettävissä. Valvontaa tehdään yhdessä tullin ja poliisin kanssa. Alkuvaiheessa teemme kattavia tarkastuksia, myöhemmin pistotarkastuksia. Tarkastusten määrä riippuu siitä miten kansalaiset ovat sisäistäneet valtioneuvoston ajatuksen matkustamisen rajoittamisesta, Isometsä huomauttaa.

Rajavalvontaa tehtiin viimeksi vuonna 2015 turvapaikanhakijoiden vuoksi. Nyt rajaa ei voi ylittää, ellei kyseessä ole työmatka.

Länsirajaa valvottiin edellisen kerran tehostetusti vuonna 2015, kun maahanmuuttokriisi oli kuumimmillaan. Tuolloin kyseessä oli ulkomaalaisvalvonta, nyt tehdään rajatarkastustoimenpiteitä.

Torstaiaamun työmatkaliikenteeseen lähteviä Isometsä kehottaa ottamaan kuvallisen henkilökortin tai matkustamiseen oikeuttavan asiakirjan mukaan.

– Rajan ylittäjän on todennettava, että kyseessä on työmatka. Vapaa-ajanmatkustaminen kuten esimerkiksi ostosreissut pitää jättää tekemättä. Pyrimme tuomaan ihmisille viestin, että kysymys on kansanterveydestä ja Suomen kansalaisten suojelemisesta, Isometsä sanoo.

Välttämättömänä työmatkaliikenteenä ja muuna välttämättömänä liikenteenä voidaan pitää esimerkiksi terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisten, terveysalan tutkijoiden ja vanhustenhuollon ammattihenkilöstön rajat ylittävää matkustamista.

Myös Rovaniemen, Kittilän, Enontekiön ja Ivalon lentoasemat suljetaan kansainväliseltä liikenteeltä