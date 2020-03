Hiv-positiivinen kemiläismies harrasti suojaamatonta seksiä – sai ehdollista vankeutta

Käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen vaaran aiheuttamisesta.

35-vuotias kemiläismies harrasti seksiä useiden partnereiden kanssa vuosien 2017-2019 aikana. Hän ei kertonut yhdellekään kumppanilleen olevansa hiv-positiivinen.

Mies oli todettu hiv-postiiiviseksi marraskuussa 2017. Lapin käräjäoikeuden mielestä miehen menettelyssä oli erityisen moitittavaa se, että hän on tietoisesti valehdellut seksikumppaneilleen olevansa terve ja on tietoisesti vastoin lääkäriltä saamaa ohjeistusta ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä heidän kanssaan.

– Hänen menettelynsä on ollut toistuvaa mitä on pidettävä erityisen paheksuttavana, oikeus toteaa tuomiossaan.

Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehen 11 kuukauden ehdolliseen vankeuteen kuudesta vaaran aiheuttamisesta. Kemiläismies oli harrastanut suojaamatonta seksiä jokaisen kumppaninsa kanssa useita kertoja viikossa, toisinaan jopa useita kertoja päivässä.

– Hiv-tartunta on vakava seuraus. Menettelyllään syytetty on aiheuttanut uhreilleen vakavan terveyden vaaran. Hiv-tartunnan vakavuudesta johtuva huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys ja vaarannettujen etujen tärkeys ja riskinoton tietoisuus huomioon ottaen huolimattomuus on törkeää ja syytetty on menettelyllään syyllistynyt vaaran aiheuttamiseen, Lapin käräjäoikeus perustelee tuomiota.

Miehen lääkärinlausunnosta ilmenee, että hänen verensä hi-viruskopioiden määrä on ollut yhdyntöjen aikana sellainen, että leviämistä ei käytännössä tapahdu sukupuoliteitse. Leviämisriski on ollut lääkärinlausunnon mukaan hyvin pieni mutta teoriassa se on ollut mahdollista.

Yksikään kumppaneista ei ole saanut hiv-testissä positiivista tulosta. Tuomittu joutuu maksamaan uhreilleen kärsimyskorvauksia noin 5 300 euroa.