Flunssaisten potilaiden tulee siirtää ajanvarauksensa.

Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) toivoo, että sairaalaan tultaisiin vierailukäynnille vain välttämättömissä tilanteissa koronavirustartuntojen estämiseksi. Samaan aikaan valmistaudutaan ottamaan vastaan viruksesta vakavia oireita saavia potilaita.

– On tärkeää, että suojaamme henkilökuntaa koronatartunnoilta, jotta pystymme toimimaan sairaalassa täydellä teholla tulevat viikot. Sairaalassa on paljon erilaisiin riskiryhmiin kuuluvia potilaita, joille koronavirus voi aiheuttaa vakavia seurauksia, toteaa OYS:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Sairaalassa toivotaan, että omaiset ja läheiset välttävät vierailua sairaalassa jos se vain on mahdollista. Flunssaisena sairaalaan ei saa tulla lainkaan.

Toistaiseksi sairaalan ajanvaraukset ovat toimineet normaalisti.

– On kuitenkin tärkeää ettei vastaanotolle tai toimenpiteeseen saavuta flunssaisena tai kuumeisena.

Korpelaisen mukaan flunssan yllättäessä vastaanottoajan voi siirtää soittamalla ajanvarauskirjeessä olevaan numeroon. Ennen sairaalaan tuloa tulisi olla ainakin yksi oireeton päivä.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 27 vahvistettua koronavirustartuntaa. Suomessa on varmistettu maanantaihin mennessä yli vahvistettua 250 koronatartuntaa. Yksi sairastunut on tehohoidossa.

Pohjois-Suomen alueelle aiotaan avata terveys- ja hyvinvointikeskusten yhteyteen useita koronavirusklinikkoja, joissa potilaiden kuntoa voidaan arvioida ilman muiden potilaiden altistamista taudille.