Oulun autosta ammuskelu ei aiheuttanut vaaraa – tuliaseena oli starttipistooli

Poliisi otti paikan päältä kiinni neljä henkilöä.

Oulun poliisi sai maanantaina 9.3. iltapäivällä klo 17 aikaan ilmoituksen ammuskelusta Kaukovainion kaupunginosassa. Ilmoituksen mukaan liikkuvasta autosta on ammuttu laukauksia.

Poliisioperaatioon osallistui useita poliisipartioita. Paikalta otettiin kiinni neljä henkilöä. Heistä kolme otettiin kiinni kerrostalon rappukäytävästä ja yksi asunnosta.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että tapahtumien yhteydessä on ammuttu ulos ajoneuvosta sekä lisäksi asunnon parvekkeelta. Tutkinnan yhteydessä on kuitenkin selvinnyt, että ampumisten yhteydessä käytetty ase on ollut starttipistooli eikä ampumisista ei ole aiheutunut vaaraa sivullisille.

Poliisi otti tapahtumien yhteydessä epäillyiltä henkilöiltä haltuunsa kolme luvatonta ampuma-asetta sekä huumausaineeksi luokiteltavia lääkeaineita. Aseet takavarikoitiin.

Asian tutkinta jatkuu ja tutkintanimikkeet tarkentuvat esitutkinnan edetessä. Kiinni otetut henkilöt on vapautettu esitutkinnan jälkeen.