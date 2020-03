Koronavirus sulkee kouluja Suomen ja Ruotsin rajalla – Tornion kaupunki peruu kaikki suuret tapahtumat

Haaparannan kielikoulussa on 40 suomalaista oppilasta.

Haaparannalla on suljettu lukio ja Torniossa alakoulu.

Suomen länsirajalla Haaparannalla on todettu ensimmäinen koronavirustartunta. Tartunta on varmistunut Haaparannan lukion eli Tornedalsskolanin opettajalla. Koronavirustartunnan vuoksi Tornedalsskolan on suljettu ainakin torstain ajaksi.

Myös Näätsaaren koulu Torniossa on päätetty tyhjentää varotoimena koronavirusepäilyn vuoksi. Koulussa toimii esikoulu sekä vuosiluokat 1-3.

Yle Kemin mukaan Haaparannan koulun sulkeminen koskee myös kymmeniä suomalaisoppilaita, sillä myös samoissa tiloissa sijaitsevan kielikoulun yläluokat suljetaan. Kielikoulun yläluokilla on 40 oppilasta Suomen puolelta.

Tartunnan saanut lukio-opettaja oli talvilomalla ollut matkalla maassa, joka luetaan koronaviruksen riskialueisiin. Töihin palattuaan hän sai influenssaoireita, joiden syyksi vahvistui koronavirus.

Torniossa on peruttu myös perjantainen TubeTour-tapahtuma. Nuoriso- ja kulttuuritoimiston järjestämä tapahtuma oli määrä pitää Club Teatrialla.

Torstaina julkaistun kaupungin tiedotteen mukaan Tornion kaupungin työntekijät eivät voi enää osallistua Meri-Lapin alueen ulkopuolisiin koulutuksiin, kokouksiin tai tutustumiskäynteihin koronavirustilanteen takia.

Kaupunginjohtajan allekirjoittaman tiedotteen mukaan koulutuksiin ja kokouksiin tulee osallistua mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä käyttäen.

– Tornion kaupungin yksiköt eivät ota vastaan vierailijoita alueen ulkopuolelta ja Tornion kaupungin järjestämät suuremmat tapahtumat perutaan pääsääntöisesti. Käytännön toimenpiteenä jokaisen Tornion kaupungin työntekijän on huolehdittava virustartuntojen leviämisen estämiseksi erityisen hyvän käsi- ja yskimishygienian toteuttamisesta, tiedotteessa sanotaan.

Erityisesti käsien pesuun pyydetään kiinnittämään huomiota sekä välttämään kättelyä kaikissa asiakastilanteissa.