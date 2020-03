Juhannustansseista kaunaa kantanut mies väijytti ex-naisystävänsä tanssipartnerin Pudasjärvellä – tuomittiin ensin murhasta, hovi tuomitsi taposta

Miehen mukaan tarkoitus oli vain kuulustella uhria, ei suinkaan murhata tätä.

Rovaniemen hovioikeus tuomitsi maanantaina Pudasjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla toisen miehen tappaneen miehen 11 vuoden vankeuteen. Ex-puolisostaan mustasukkainen mies ampui uhrinsa kesäkuun lopulla vuonna 2018. Uhri oli tanssinut juhannustansseissa tuomitun ex-puolison kanssa.

Käräjillä 56-vuotias mies oli tuomittu murhasta elinkautiseen vankeuteen.

Mies oli varustautunut muun muassa käsiaseilla, pöydänjalalla ja puukolla. Hän väijyi uhriaan uhrin asuinkerrostalon varastotilassa. Kun uhri tuli paikalle, mies yllätti uhrin lyömällä tätä kaksi kertaa päähän puisella pöydänjalalla. Uhri sai kuitenkin riistettyä pöydänjalan, jolloin tuomittu perääntyi varastoon. Uhri yritti työntämällä ovea sulkea syytetyn varastoon, minkä jälkeen tuomittu alkoi tulittaa uhria oven raosta ja saranapuolelta.

Tuomittu Antti Juha Kipinä ampui tilanteessa useita laukauksia, joista osa osui uhriin ja osa asuntojen oviin ja porrasaulan lattiaan. Uhri kuoli häneen osuneisiin neljään laukaukseen.

Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi, ettei kamppailutilanteessa tapahtunut surmatyö ollut suunnitelmallinen. Hovioikeus otti huomioon sen, ettei Kipinä surmannut uhriaan heti tämän tultua paikalle, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus.

– Hovioikeus pitää näin ollen mahdollisena, että Kipinän tarkoituksena on voinut olla tappamisen sijasta jonkinlainen (uhrin) kuulusteleminen väkivallan uhkaa tai jopa suoranaista väkivaltaa käyttäen. Asiassa on riidatonta, että tapahtumat porrastasanteella ovat saaneet yllättävän käänteen, kun (uhri) on ryhtynyt aktiiviseen vastarintaan. Asiassa jää tästä johtuen mahdolliseksi, että tappaminen on ollut seurausta tilanteen yllätyksellisyydestä, oikeus totesi.

Mies kertoi itse kaunastaan

Kipinä kertoi käräjillä, että hänen vaimonsa oli muuttanut pois yhteisestä kodista vuoden 2018 alussa. Juhannuksena hän oli nähnyt naisen tanssivan uhrin kanssa, ja tilanne jäi vaivaamaan häntä. Hän kertoi kärsineensä unettomuudesta ja ahdistuksesta ja valvoneensa useita vuorokausia ennen tapahtumia. Hän halusi selvittää asian ja kertoi, että uhrin väijyttämisen tarkoitus oli vain kuulustella miestä tämän suhteesta hänen ex-vaimoonsa. Kipinällä oli mukanaan aseistuksen lisäksi nippusiteitä, ja hän kertoi pakanneensa myös eväsleipiä "kuulustelua" varten.

Kipinälle tehtiin myös mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli syyntakeinen, eli täydessä ymmärryksessä surmateon aikaan.

Ampumisen hän kertoi johtuneen impulsiivisuudesta, kun tapahtumat eivät edenneetkään suunnitellulla tavalla. Hän kertoi ampuneensa vain päästäkseen ulos varastosta.