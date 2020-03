Jimin, 6, harvinaista sairautta ei tunne edes hakukone – ”Emme tiedä miksi hän ei puhu”

6-vuotias oululaispoika sairastaa harvinaista tautia, jota on diagnosoitu vain 22 ihmisellä Suomessa.

6-vuotiaan erityislapsen äiti, oululainen Eija Hevosmaa on kamppaillut jo vuosia oman jaksamisensa kanssa. Kun arki on tuntunut ylivoimaisen vaikealta, apua ja tukea on tullut toisilta erityislasten vanhemmilta ja uudelta puolisolta.

Sen sijaan yhteiskunnan apuun Hevosmaa ei ole koskaan pystynyt luottamaan. Joulukuussa 2016 hän kertoi tilanteestaan IS:lle. Jimi on saanut keskivaikean kehitysvamman diagnoosin. Hän asuu äitinsä luona ja käy esikoulua.

– Jokaisen erityislapsen vanhemman pitää löytää oma tie miten jaksaa arjessa. Lapsen sairaus pitää hyväksyä. Ja varsinkin pitää hyväksyä se, että lapsen sairaus muuttaa koko elämän. Yhteiskunnan antamia paineita ei tarvitse aina totella, Hevosmaa toteaa omista kokemuksistaan viisastuneena.

Vilkkaasti liikkuvalla Jimillä on Suomen oloissa hyvin harvinainen sairaus. Hänellä on craddin tauti eli cradd-geenin homozygoottinen mutaatio. Tapauksia on todettu Suomessa 22.

Sairauden harvinaisuudesta saa hyvän kuvan, kun yrittää googlettaa lisätietoja. Hakusi - craddin tauti - ei vastaa yhtään sivua, ilmoittaa hakukone.

Jimillä sairauden ensimmäiset merkit huomattiin neljän kuukauden ikäisenä, kun hänen kehityksensä alkoi viivästyä.

Lääkärin mukaan Jimi oli 2,5-vuotiaana alle 1,5-vuotiaan tasolla. Hänen hoitamisensa oli raskasta, sillä poikaa ei voi jättää hetkeksikään yksin.

Eija Hevosmaa on Jimin yksinhuoltaja ja omaishoitaja.

Haastattelun aikana Jimi istuu vuorotellen äidin ja hänen avopuolisonsa sylissä. Välillä hän juoksee katsomaan videota. Pian Jimi ilmoittaa viittomalla haluavansa ulos.

Hevosmaa ei tiedä miten sairaus etenee vuosien saatossa. Nyt Jimi liikkuu, mutta ei puhu. Hän ymmärtää lyhyitä lauseita ja käyttää muutamia viittomia. Jääkapin oveen on laitettu kuvia, jotka auttavat kommunikoinnissa.

– Sairaudesta on erittäin vähän tietoa saatavilla. Olen kääntänyt sivukaupalla englanninkielisiä artikkeleita. Emme esimerkiksi tiedä miksi Jimi ei puhu. Osa tautiin sairastuneista on saanut epilepsian ja osalla on lääkitys käytöshäiriöihin. Kukaan ei silti tiedä mitä sairauteen kuuluu ja mitä ei.

Jimin sairaus on opettanut äidille paljon ympäröivästä yhteiskunnasta, ihmisistä ja byrokratiasta. Hän valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2017 ja on pätevä aineenopettaja, mutta töihin lähteminen tuntuu mahdottomalta.

– En pysty ottamaan vastaan kokoaikaista työtä. Osa-aikaista ja pätkätyötä ehkä, mutta aika erikoinen työnantaja pitäisi löytyä. Tuskin kukaan ymmärtäisi työntekijää, jolle pitäisi antaa vapaata usein, hän miettii.

Jääkapin oveen laitetut kuvat auttavat kommunikoimaan.

Tulevaisuudensuunnitelmat on siksi laitettu jäihin. Perhe-elämää eletään reaaliajassa.

Jimi on päiväkodissa ja hän käy esikoulua neljä tuntia päivässä. Äidin mukaan keskivaikea kehitysvamma merkitsee sitä, että oppivelvollisuusaika pitenee ja Jimi käy eskaria kaksi vuotta ennen alakouluun siirtymistä.

36-vuotias Eija on poikansa yksinhuoltaja ja omaishoitaja. Hänestä tuntuu, ettei yhteiskunta ole auttanut perhettä tarpeeksi vaikeissa tilanteissa. Hän ei ole saanut kotiin tukea esimerkiksi lastenhoitajan muodossa.

Äskettäin mieli musteni, kun Oulun kaupunki ilmoitti, että Jimin läheisille ei anneta apua tukiviittomien ja kommunikaation opiskeluun, vaikka lääkäri sitä lausunnossaan suositteli.

– Muutenkin lausunnot Jimistä ovat olleet ristiriitaisia. Tosissa hän ei tarvitse tukea ja tosissa taas hänet luokitellaan kehitysvammaiseksi, äiti ihmettelee lausuntoviidakkoa.

Kuuden vuoden aikana Eija on huomannut, että kaikesta pitää taistella. Mikään lausunto, päätös, tuki tai apu ei tipahda syliin kuin Manulle illallinen.

Jimi on vilkas poika, joka vaatii aikuista avukseen koko ajan.

Hän ymmärtää hyvin tilastoja, joiden mukaan 85 prosenttia erityislapsen vanhemmista päätyy eroon. Arjen pyörittäminen on raskasta ja parisuhde jää liian usein hoitamatta.

– Muiden erityislasten vanhempien vertaistuki on ollut vuosien aikana tärkeää. Samoin oman avopuolison tuki. Ja olen myös huomannut, että moni ihminen haluaa auttaa ja ymmärtää. Kaikki ihmiset eivät olekaan ihan paskoja, vaikka välillä tuntuu siltä, Eija pohtii.

Aikaisemmasta loppuunpalamisesta Eija on ottanut opikseen. Hän sanoo kuuntelevansa entistä paremmin itseään eikä ota paineita muiden sanomisista. Hän käy kuntosalilla ja juttelee ystävien kanssa vaikka puhelimessa, jos tapaamiset eivät onnistu.

– Yritän olla stressaamatta mistään. Teen ratkaisuja, jotka helpottavat arkea. Näillä elämän pelikorteilla on pelattava, ei voi muuta, erityislapsen äiti painottaa.