Niinistö hassutteli silmälaseillaan Iissä – 6-vuotiaan Emilian suorat sanat huvittivat presidenttiä

Presidentti Sauli Niinistö käy pohjoisen maakuntamatkallaan Iissä, Sodankylässä ja Inarissa.

Presidentti Sauli Niinistö sai pohjoisen maakuntavierailullaan suoraa palautetta rintataskustaan pilkistävistä silmälaseista. Kun 6-vuotias Nikkarin päiväkodin Emilia näki Niinistön esittelevän lasejaan, suorapuheinen tyttö antoi ytimekkään analyysin näkemästään.

– Olipa rumat ja pienet lasit!

Presidenttiä lasten kommentit tuntuivat huvittavan. Hän kertoi, että oma parivuotias Aaro-poikakin leikkii isän pikkulaseilla mielellään.

Haminan ja Nikkarin päiväkodin lapset olivat tulleet Iisiareenalle tapaamaan presidenttiä, joka yllättäen kävikin tervehtimässä urheilusalin lattialle istahtaneita lapsia.

Iin opetusjohtaja Tuomo Lukkari ja yhdeksäsluokkalainen Helmi Hanhisalo kertoivat presidentille Iin ilmastotyöstä.

Presidentin maakuntavierailu alkoi Iissä kunnan virkailijoiden ja nuorison tapaamisella. Tapaamiseen osallistui myös Valtarin yläkoulua käyvä Helmi Hanhisalo, jota IS haastatteli Iin ilmastotyöstä tammikuussa sekä opetusjohtaja Tuomo Lukkari.

– Kerromme presidentille mitä olemme saaneet Iissä aikaan. Pienetkin voivat tehdä isoja asioita, se on yksi viesti. Meillä on vastuullisia ja ajattelevia nuoria, he saavat itse kertoa aiheesta presidentille, totesi Lukkari juuri ennen Niinistön saapumista.

Iisiareenalle oli saapunut kolmisensataa ihmistä seuraamaan vierailua. Marjatta ja Sinikka Kelhä välittivät arvovieraalle terveisiä 88-vuotiaalta äidiltä ja 91-vuotiaalta kummitädiltä.

– Niinistö on hoitanut hommansa erinomaisesti. Hän on koko kansan presidentti, naiset arvioivat.

Oili Kaleva sai presidentiltä pyytämänsä nimikirjoituksen, vaikka koronaviruksen takia lähikontaktin ottaminen ja varsinkin kätteleminen oli vierailun aikana pannassa.

Vuonna 2014 äitienpäivän kunniamerkin saanut Kaleva aikoo ommella nimikirjoituksen kanallispukunsa helmaan.

Iiläinen kultaseppä Lea Aalto ojensi Niinistölle lahjaksi itse valmistamansa Iin Wanhan Haminan ristin. Hopeinen koru on tehty vanhan hautalöydön pohjalta.

Kuntalaisille pitämässään lyhyessä puheenvuorossa Niinistö otti kantaa koronavirustilanteeseen, ilmastotoimiin sekä Turkin ja Kreikan rajatilanteeseen. Kaikissa aiheissa hän korosti järjen käyttöä.

– Ilmastoasiat eivät ole salatiedettä, vaan tavallisen elämän järjen käyttöä. Koronaviruksen leviämisen estämisessäkin järjen käyttö on sallittua. Voimme kaikki jarruttaa epidemian leviämistä. Jokaisen tulisi miettiä menemisiään, Niinistö totesi.

Presidentti sai vierailunsa aikana pudottaa aloituspallon liikunnan valinnaisen oppilaiden sählypeliin. Luokanopettaja Mikko Ervasti oli saanut houkuteltua peliin koululaisia, vaikka pohjoisen kouluilla on menossa hiihtolomaviikko.

– Peruin oman lomapäivän tämän takia eikä ollut vaikeuksia saada koululaisia mukaan, olivat niin innoissaan tapauksesta. Meille oli kunnia-asia järjestää peli, kun ollaan liikkeellä tärkeän asian takia, Ervasti sanoi viitaten Iin kouluilla toteutettavaan ilmastotyöhön.