Raahelaisnainen katosi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä kotoaan.

Raahen keskustasta katosi keskiviikkona 4.3. kotoaan klo 01–08 välisenä aikana Ulla-Maija Lepistö.

Kadonnut on 40–45 vuotias. Hän on 160–170 cm pitkä ja vartaloltaan hoikka. Hänellä on vaaleat, lyhyet hiukset ja kaulassa on syntymämerkki.

Lepistöllä oli katoamisen aikaan vaatetuksena mahdollisesti harmaa pitkä villapusero ja tummat legginsit.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan viipymättä hälytyskeskukseen numeroon 112.