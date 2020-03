Metsäjänis näytti rusakolle kaapin paikan – Ylikiimingin luonto näkyy livenä etelään

Talvisen luonnon keskeltä voi katsella jänisten ja oravien elämää.

Pienikokoinen metsäjänis ei pelännyt isompaansa Ylikiimingissä sunnuntaina. Luontokuvaaja Markus Hanhelan Jänisliven taltioinnista näkyy, että rusakko sai lähteä ruokintapaikalta, kun metsäjänö osoitti sille käpälällään kaapin paikan.

– Livelähetykset näyttävät mitä luonnossa oikeasti tapahtuu ja millaisia eläimet aidosti ovat. Siellä voi tapahtua vaikka mitä yllättävää yhtäkkiä, juuri niin kuin jänöjussien kohdallakin. Yleisesti metsäjänistä pidetään helposti ”lapatossuna”, joka alistuu kookkaammalle rusakolle, mutta videomateriaali osoittaa, että asia ei ole aina näin, Hanhela sanoo.

Jänislive on Hanhelan oma kanava, joka on avoinna huhtikuun loppuun saakka. Luontolive-yritys on tuonut nettiin myös Kurreliven, josta voi seurata oravien edesottamuksia.

Lähetys tulee verkkoon suorana Ylikiimingin Vesalankylän ruokintapaikalta, jossa eläimille on tarjolla heiniä ja rehua.

Markus Hanhela kuvaa livenä jäniksiä ja oravia. Keväällä livelähetyksen kautta voi seurata saukkoja.

Sunnuntaina kameraan sattuivat yhtäaikaa valkoinen metsäjänis ja sitä huomattavasti kookkaampi rusakko.

– Metsäjänis tuli syömään, sitten siihen yritti tulla rusakko. Siitä seurasi yhteenotto. Ajattelin että isompi ajaa pienemmän pois, mutta eipä vaan. Metsäjänis vähän kohotti käpälää, niin rusakko lähti, Hanhela kertaa luontofilmin tapahtumia.

Luontolive tuottaa verkkopalveluita, lähinnä opetusmateriaalia, kouluille, kirjastoille ja päiväkodeille. Hanhela jatkaa isänsä Martti Hanhelan jo 1970-luvulla aloittamaa luontokuvaustyötä.

– Livessä on näkynyt etupäässä metsäjäniksiä ja rusakoita. Ketun jälkiäkin on havaittu, mutta kettua ei ole näkynyt. Unelmana olisi saada suoraan lähetykseen ilves, mutta se ei tietystikään olisi jänisten kannalta kovin mukavaa, Hanhela huomauttaa.

Kevään aikana Jänislive ja Kurrelive vaihtuvat Saukkoliveen, sillä Hanhela on jo löytänyt kaksi saukkoa Kiiminkijoen koskesta.

– Lähetykset ovat suosittuja etenkin etelässä päiväkodeissa. Pohjoisessa ei niinkään ole innostuttu, mutta täällä ollaan lähellä luontoa muutenkin. Nytkin on mitä kaunein kevätpäivä, pakkasta on alta kymmenen asetetta ja aurinko paistaa. Oikein hyvä hiihtokeli, Ylikiimingin ruokintapaikalta tavoitettu luontokuvaaja kertoo.