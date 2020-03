Hollywood-tähti valjastettiin ivaamaan oululaisten turvallisuustanssia – videolla esiintyviä hanketyöntekijöitä häiriköity

Oululaisten hanketyöntekijöiden nuorille tekemä video on saanut maailmanlaajuista huomiota, kun veteraaninäyttelijä James Woods näki sen ja innostui tölvimään.

Oulussa tuli joulukuussa 2018 ilmi alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten sarja. Mediamyllytyksen ollessa kiivaimmillaan ministerit lensivät Ouluun rauhoittelemaan tilannetta ja vakuuttamaan, että hallitus tekee kaikkensa seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

Ministeriöistä luvattiin rahoitusta seksuaalirikoksia ehkäisevään toimintaan. Tästä sai alkunsa Turvallinen Oulu -hanke, josta on kehittynyt lyömäase äärioikeistolle.

Kolmevuotisen hankkeen julkinen mollaus huipentui viime viikolla, kun Oulun kaupunginvaltuuston Aidon suomalaisen yhteislistan (Asyl) valtuutettu tyrmäsi valtuuston kokouksessa koko hankkeen ja heitti puhujapöntöstä, että rahat pitää käyttää äärioikeistolaisiin kuolemanpartioihin.

Tämän jälkeen valtuutettu ja hänen varavaltuutettunsa ovat levittäneet verkossa ahkerasti hanketyöntekijöiden nuorille tekemää videota. TikTok-mobiilisovellukseen ladatussa videossa Oulun kaupungin Nopsa-tiimi tanssii TikTokissa eri versioina kiertävän seksuaalikasvatuksellisen meemitanssin No-no-square.

Äärioikeiston mielestä video on turha, nolo ja sillä ei ehkäistä seksuaalirikoksia. Video saatiin välitettyä myös amerikkalaiselle elokuvatähdelle, joka jatkoi omalta osaltaan oululaisten ivaamista. Hän kuvailee videota ”demokraatti-imbesillien” touhuksi.

”So you have Democrat imbeciles in your country , too!”, Woods twiittasi 29. helmikuuta. Hänellä on Twitterissä 2,2 miljoonaa seuraajaa.

Hollywoodin äänekkäimmäksi konservatiiviksi nimetty James Woods on ollut kahdesti Oscar-ehdokkaana. Hän on voittanut Emmy-palkinnon kaksi kertaa.

Seitsemänkymppinen Woods ja hänen seuraajansa ovat nyt tehneet oululaisvideosta meemejä. Niissä esiintyvät amerikkalaiset poliitikot.

Turvallinen Oulu -hankkeen budjetti on 2,8 miljoonaa euroa. Hankerahoitusta on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä opetushallitukselta 1,25 miljoonaa euroa.

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia ja seksuaalista häirintää ja sen uhkaa sekä vahvistaa lasten ja nuorten aktiivista roolia yhteisön jäseninä.

Hankkeen aikana on tuettu perheitä ja lisätty tietoa seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Myös lasten, nuorten ja vanhempien media- ja turvataitoja on vahvistettu.

Turvallinen Oulu -hankkeen projektijohtaja Kati Kaarlejärvi sanoo, että sosiaalisen median kuohunta vaikuttaa tahallisesta häirinnältä, joka on kohdistunut sekä hankkeeseen että hanketyöntekijöihin.

– Perjantai-iltana ja lauantaiaamuna huomasin jotain tapahtuvan sosiaalisessa mediassa. Kokemuksesta tiesin, että kyseessä on tahallinen häirintäkampanja. Se oli ajoitettu viikonloppuun ja hiihtoloman alkuun. Sillä on tarkoitus mitätöidä tekemämme työ, hän arvioi.

Kati Kaarlejärvi pitää viikonlopun somemylläkkää tahallisena häiritsemisenä.

Hankkeen työntekijät joutuivat Twitterissä häirinnän kohteiksi omilla tileillään. Kaarlejärven mukaan nimimerkit yrittivät selvittää työntekijöiden nimiä.

– Herättäähän se pelkoa kun tällaista tapahtuu. Kun isot massat lähtevät liikkeelle vihapuheen ja valheiden perässä, niin joukossa voi olla niitä, jotka eivät osaa kontrolloida käytöstään, hän toteaa.

TikTokiin ladattua videota Kaarlejärvi pitää edelleen hyvänä tapana tavoittaa lapsia ja nuoria heidän omassa verkkoympäristössään.

– Video itsessään on tanssimeemi, jolla on vuosia vanhat perinteet. Kappale on aiemmin ollut suosittu Youtubessa, josta se on 2019 siirtynyt TikTokin puolelle. Olemme tehneet nuorille suunnattua työtä nuorten omissa kanavissa, se kuuluu työn kuvaan.

Kaarlejärven mukaan disinformaatiossa levitetään vääriä tietoja Turvallinen Oulu -hankkeesta. Siitä esitellään vain projektin tiettyjä osia ja väitetään, että videon tekemiseen on käytetty koko hankeraha, 2,8 miljoonaa euroa.

– Työkavereiden ja esimiesten kanssa on maanantaina käyty läpi viikonlopun tapahtumia. Ylittyvätkö rikoksen tunnusmerkit tai pitääkö tehdä rikosilmoituksia. Laitetaan myös faktoja esiin korvaamaan disinformaatiota, Kaarlejärvi kertoo vastatoimista.