Kikkeli ministerin olkapään takana hämmentää Oulussa

”Ei kannata välittää.”

Havainto ei ollut väärä.

Tulkinta oli.

– On se kikkeli, vahvistetaan Ilta-Sanomille.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) vieraili perjantaina Oulussa kulttuuritalo Valvessa.

Maakuntavierailu sai tavanomaista enemmän julkisuutta Syyrian ja Turkin kärjistyneen pakolaistilanteen vuoksi.

Pientä hämmästystä, vähän kummastusta ja jonkin verran kyselyitä on herättänyt taideteos, jonka edessä Ohisalo kommentoi pakolaistilannetta tiedotusvälineille yleisötilaisuuden yhteydessä.

Monen mielestä näyttää kuin taideteokseen olisi töhritty punaisella huulipunalla miehen peniksen eli kansankielellä kikkelin kuva. Kikkeli on heti ministeri Ohisalon olkapään takana, ja kiinnittää siksi erityistä huomiota tilanteesta otetussa lehtikuvassa.

Samanlaisia näkemyksiä aiheesta on totuttu näkemään julkisten wc-tilojen seinillä ja muissa niin sanotun ite-taiteen turvapaikoissa.

Tapahtumapaikasta Kulttuurikeskus Valveesta kerrotaan Ilta-Sanomille, että havainto on oikeansuuntainen, mutta ei koko totuus.

– Se on alunperinkin näin. Se on spraymaalia, mutta se kuuluu siihen taideteokseen. Taiteilija on sen itse tehnyt. Hän on nähnyt siinä tämän näkemyksen. Se ei ole tuhru, sen kuuluu olla siinä. Valveen työntekijä kertoo.

Kyseessä on tilapäinen näyttely, joka pystytettiin muutama viikko sitten.

Ohisalo-kuvaa ihmetelleiden ei tarvitse olla huolissaan, että heidän mielikuvituksensa tai freudilaisittain alitajuntansa poikkeaisi suomalaisten valtavirrasta. Ainakaan he eivät ole läheskään yksin.

– Onhan näitä kyselyitä tullut jo aiemminkin. Onhan se vähän roisin näköinen, Valveen työntekijä kertoo.

Hän mainitsee muun muassa kaksi nuorta naista, jotka olivat kauhistelleet asiaa; eivät kikkeliä, vaan sitä, että hieno työ oli töhritty.

– Piti selittää heille, että taiteilija on kyllä ihan itse sen töhrinyt, että ei kannata välittää, se kuuluu siihen.

Taideteoksen tekijä on Olli Paasovaara ja sen nimi Kuuskytä tuntia ja kikkeli.

Käytetyt materiaalit ovat paperi, tussi ja spray. Työhön liittyy video.

Kikkelitaide herätti huomiota Suomessa myös 30 vuotta sitten, kun Tupolevin veljeksiksi kutsuttu työmarkkinajohtajien joukko lähetti tasa-arvoasiain neuvottelukunnan erikoistutkijalle Marianne Laxénille ranskalaisen pornografisen postikortin.

”Kikkelikortiksi” ristityssä kortissa luki ranskaksi Vive les hommes eli Eläköön miehet. Tunnetuin Tupolevin veljeksistä oli valtakunnansovittelija Reini, etunimi Jorma.

Valveen työntekijä oli paikalla Ohisalon vierailun aikana. Hänen nähdäkseen Ohisalo ei kiinnittänyt huomiota takanaan olleeseen kikkeliin. Se ei noussut millään tavalla keskusteluun.

– Näyttely on pystyssä vielä muutaman viikon, Valveesta kerrotaan.