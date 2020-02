Tom on keräillyt tavaroita lapsesta asti – nyt hän päätti lyödä niillä rahoiksi ja löysi uuden uran

Oululaisen Tom Laineen keräilyharrastus täytti kodin ja varastot.

Keräilyharrastuksesta voi avautua kokonaan uusi ura. Sosiaalisen median asiantuntija ja Suomen verkostunein LinkedIn-kouluttaja, oululainen Tom Laine aikoo vaihtaa koulutustyöt vähitellen kokopäiväiseen vanhojen tavaroiden kauppaan verkossa ja Maikkulan varastomyymälässä.

Viisikymppinen Laine esittelee innokkaasti varastoon kertyneitä tavaroita. Lasit, kupit, valaisimet ja huonekalut ovat löytäneet paikkansa. Poninhäntäpäinen yrittäjä häärii niiden keskellä tyytyväisenä.

– Tärkein juttu käytetyissä tavaroissa on se, että niihin liittyy varhaisimpia muistoja isästä ja isoisästä. Heiltä olen saanut ensimmäiset keräilytavarat, hän paljastaa hyvän mielen tuottavan harrastuksen ja uran taustaa.

Laine on keräillyt tavaroita lapsesta lähtien. Vuosien aikana kotiin ja varastoihin on kertynyt muun muassa lapsena kavereiden kanssa kerättyjä pullonkorkkeja, mummin lapsenlapselle keräämiä kiiltokuvia, isoisän kanssa kerättyjä rahoja, postimerkkejä ja pikkuautoja.

– Lapsena keräsin jopa karkkeja. En raaskinut syödä niitä vaan laitoin talteen. Myöhemmin kuvioon tulivat kirjat ja musiikkiaiheiset jutut. Aikuisena keräilin elektroniikkapelejä ja säästölippaita. LP-levyjen keräily lähti ihan lapasesta, niihin meni melkein kaikki rahat, hän naurahtaa.

Oudoimpina keräilykohteinaan hän pitää Coca Colan pullonkorkkien ja jäätelötikkujen keräilyä.

– Jäätelötikuissa oli lapsuudessa tekstejä, mietelauseita ja muita juttuja. Pullonkorkeissa oli myös tekstejä eri kielillä. Nuo kaikki olen myynyt.

Kun elämä eteni ja taloustilanne parani, Laine siirtyi keräämään design-tavaroita. Arabia, Iittala ja Nuutajärvi tulivat tutuiksi, samoin Artek. Design-valaisimia hän sanoo esimerkiksi omistavansa ainakin 70 kappaletta.

– Ensin oli kotona kaikki nurkat täynnä, sitten vuokrasin varastoja ja vähitellen huomasin, ettei siitä tule mitään. Mietin voisiko tästä tehdä ammattia itselle. Jos tykkään haalia tavaraa, niin kaupallisesti suuntautunut ihminen voisi jopa hyödyntää harrastusta, hän pähkäilee.

Maikkulan varastomyymälän pöydät ja hyllyt täyttyvät vintage-, design- ja keräilytavaroista.

Laine alkoi ottaa kuvia tavaroista ja pani niitä nettiin myytäväksi. Asiakkaita kertyi yllättävän ripeästi. Harrastuksesta urkeni uusi ura. Syyskuussa 2019 avautuivat ovet ja verkkokauppa vintage-, design- ja keräilyesineiden liikkeeseen.

Asiakaskunta on laajentunut Suomesta verkon kautta aina Aasiaan asti.

– Italiaan myin Sabrinan julisteita ja Koreaan Artekin huonekaluja. Artekit menevät aina kaupaksi kunhan hinta on sopiva. Jotkut jopa kyttäilevät niitä ennakkoon ja jättävät toivomuslistoja, Laine kertoo.

Kaikkia keräilytavaroitaan Laine ei silti pane myyntiin. Rakkaimmat tavarat ovat edelleen kotona. Sellaisia ovat muun muassa sarjakuvat, joita Laine omistaakin melkoisen nipun.

– Minulla on kaikki Asterixit, Lucky Luket, Ahmed Ahneet, Tintit sekä niihin liittyviä oheistuotteita. Popkulttuuriin liittyvät asiat ovat myös oma juttu, seuraan bändejä ja poptaidetta.

Laineen uranvaihto ja elämänmuutos liittyvät olennaisesti ikään. 50 vuotta täyttänyt mies on saanut pikku hiljaa tarpeekseen reissutyöstä. Matkustaminen huipentui vuonna 2018, jolloin Laine teki yli 170 koulutus- ja luentokeikkaa.

Laine on kouluttanut yrityksiä ympäri Eurooppaa ja Lähi-Itää. Asiakkaita on ollut myös Pohjois-Amerikkassa ja Aasiassa.

– Mietin että haluan tehdä enemmän asioita, joista tykkään enkä aina vain jotain palkan eteen. Oma työ piti saada hallintaan. Aluksi vähensin reissaamista joka toiseen viikkoon ja lopulta nostin palkkioita, joka vähensi automaattisesti työtaakkaa, LinkedIn- ja rekrytointikoulutuksia pitävä mies selvittää.

Laine keräili lapsena muun muassa jäätelötikkuja, pullonkorkkia ja leluautoja.

Laineen uraputki on ollut melkoinen. Hän on kiitänyt markkinointitehtävissä Suomessa, Kööpenhaminassa ja Lontoossa. Alun perin hän on turkulainen.

1990-luvulla Laine oli mukana musiikkibisneksessä. Hän oli mukana perustamassa Suomen ensimmäistä äänilevyjen verkkokauppaa, kane.fi:tä. Ura jatkui Oraclen markkinointipäällikkönä Kööpenhaminassa. Kun sieltä tuli äkkilähtö, Laine sai töitä Lontoon Citystä.

– Kööpenhaminan potkujen jälkeen oli ihan paska fiilis. Lontoossa menin pieneen firmaan, josta kukaan ei ole kuullut mitään. Se oli kuitenkin hyvä työpaikka, hän pohtii.

Fintage.fi on Tom Laineen unelmien täyttymys.

Ouluun Laine muutti vuoden 2006 lopulla. Aluksi hän teki Lontooseen töitä pari vuotta etänä, mutta perusti sitten oman rekrytointiyrityksen vuonna 2009. Se myytiin VMP:lle pari vuotta myöhemmin.

– Siitä asti olen kouluttanut niihin aiheisiin, joiden parissa olin vuosia työskennellyt, ja nyt yritän vähentää koulutushommat minimiin. Fintage.fi-kauppa ei vielä työllistä tarpeeksi, mutta tulevaisuudessa ehkä, kunhan saan kaikki investoinnit maksettua, hän suunnittelee.

Kierrätys ja ekologisuus ovat hänen mukaansa tärkeitä trendejä tulevina vuosina. Ihmiset haluavat kestävää kulutusta ja tavaroita, joita ei tarvitse heti heittää roskiin.