2-vuotias Tindra asuu kivikautisissa oloissa vain 50 kilometrin päässä Oulun keskustasta – nahkaan ja turkiksiin pukeutunut heimo pärjää pakkasessa

Roni Öhman on kivikauden kylässä 2-vuotiaan tyttärensä Tindran kanssa.

Yksi leiriläinen joutui sairaalahoitoon umpilisäkkeen tulehduksen takia.

Yli-Iin Kierikkikeskuksen kivikauden kylässä nautitaan aamupalaa. Tarjolla on kananmunia, marjoja, pähkinöitä ja poronlihaa. Pimeässä asumuksessa on lämmintä, vaikka yöllä Yli-Iissä oli 14 astetta pakkasta.

Asumuksen katosta roikkuu kokonainen poron ruho. Nuotion yläpuolelle on ripustettu edellisen päivän kalansaalista. Makuualustoille on levitelty taljoja.

Nuotion ympärillä istuvat Ana Filipa Piedade Portugalista, Lucy O´Hagan Irlannista, Sandring Geraud Ranskasta, maailmankansalainen Lynx Vilden ja Boyd Belgiasta. Tuli ei palanut yöllä, mutta asumuksessa oli silti lämmin, he vakuuttavat.

– Yö meni hyvin, nukuimme lähekkäin. Tuli sammutettiin, mutta peitimme hiilet maahan, niin saimme aamulla helposti taas tulen syttymään, Lynx Vilden kertoo.

Lynx Vildenin mukaan Tindra on tuonut leiriin erilaista tunnelmaa.

Kivikauden kylässä on parhaillaan menossa kokeilu, jossa kymmenen hengen kansainvälinen ryhmä testaa kylän talviasuttavuutta. Ryhmän nuorin osanottaja on 2-vuotias suomalais-norjalainen Tindra, jonka isä Roni Öhman on kokenut kivikauden asuja.

– Olemme asuneet Tindran kanssa aiemmin kesällä kivikauden kylässä Norjassa, nyt olemme ensimmäistä kertaa talviprojektissa mukana. Kaikki on mennyt hienosti. Tindra syö, nukkuu ja leikkii. Hänellä on hyvä ruokahalu, poroakin hän syö yhtä paljon kuin aikuiset, Öhman naurahtaa.

2-vuotias pikkuneiti näyttää voivan hyvin Pohjois-Suomen hankien keskellä. Poronnahkaisiin housuihin ja kenkiin sekä näädännahasta valmistettuun puseroon puettu Tindra liikkuu leirin keskellä iloisesti.

Roni-isä ei pidä kivikauden leirissä talvella asumista epämukavana tai vaarallisena pikkulapselle.

– Elämme täällä tavallista arkea Tindran mukaan. Hän ilmaisee selkeästi, jos joku asia on huonosti. Hänellä on tarpeeksi lämpöä, unta ja ruokaa. Olen täällä hänen kanssaan enemmän yhdessä kuin kiireiden keskellä kotona, Öhman sanoo.

2-vuotias Tindra on isänsä mukaan tyytyväinen ja joustava lapsi.

Norjalais-suomalainen neljän lapsen perhe asuu Norjassa. Vanhemmat parkitsevat työkseen nahkoja ja ompelevat niistä vaatteita. Äiti jäi Kierikin leirin ajaksi kotiin kolmen muun lapsen kanssa.

Kierikin tukiyhdistys Kierikki ry sai vuosi sitten 15 000 euron avustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kivikautisten yöpymiskokeilujen järjestämiseen. Edellinen talviasumisen testi tehtiin kymmenen vuotta sitten.

Kivikauden kylän asumiskokeilussa on kolmatta kertaa mukana maailmankansalaiseksi itseään nimittävä Lynx Vilden. Hän on järjestänyt selviytymiskursseja Yhdysvalloissa. Hän ei pelkää epämukavia olosuhteita.

– Vaikka veden hakeminen joesta vie enemmän aikaa kuin hanan vääntäminen, elän mieluusti epämukavasti. Askareet vievät aikaa, mutta samalla kun teen niitä juttelen muiden kanssa ja olen osa yhteisöä. Meidän puolesta ei kannata olla pahoillaan, me olemme pahoillamme, etteivät kaikki voi kokea tätä, Vilden sanoo.

Kivikauden asumuksen keskellä on tulipaikka, jossa valmistetaan ruoka ja seurustellaan.

Kymmenhenkisen ryhmän on tarkoitus asua Kierikissä perjantaihin asti. Leirin aluksi paikallinen poromies toi kivikylään poron, joka teurastettiin ruuaksi.

– Porosta käytetään hyväksi kaikki mahdollinen. Lihasta tehdään ruokaa, nahkasta valmistetaan kenkiä, verestä teimme makkaroita ja tänään on pannukakku-tiistai, teemme veripannareita, Vilden paljastaa leiriläisten ruokavaliota.

Talviasumiskokeilu koki vastoinkäymisen alkuviikosta, kun yksi leiriläisistä jouduttiin viemään sairaalaan umpilisäkkeen tulehduksen takia. Muut aikovat jatkaa kokeilua suunnitelmien mukaan.

– Tunnen saavani täällä yhteyden esi-isiin, muihin ihmisiin ja luontoon. Olemme pärjänneet hyvin ja se antaa toivoa tulevaisuudesta. Osaamme edelleen olla yhtä luonnon kanssa, Lucy O´Hagan huomauttaa.

– Suora yhteys eläimiin, ihmisiin ja luontoon on tärkeää. Olen saanut paljon uusia kokemuksia ja koko ajan opin jotain uutta, hollantilainen Steven Dirven valottaa kokemuksen hyviä puolia.