Oulun luontoväki pillastui Hietasaaren hakkuusuunnitelmista – ”Kuntademokratiasta ei voi puhua”

Oulun kaupunki suunnittelee hakkuita Hietasaareen. Hakkuiden aloittamisesta päätetään perjantaina.

Oululainen Kirsi Eskelinen katsoo harmistuneena, peloissaan ja vähän vihaisenakin Hietasaaressa avautuvaa metsämaisemaa. Luontoväki on odottanut kauhunsekaisin tuntein jo parisen viikkoa metsäkoneita hakkuualueelle, jonne suunnitellaan siirtolapuutarhaa.

Asukasyhdistyksen ja luontoväen mielestä siirtolapuutarha ja palstaviljely ovat hyviä asioita, mutta niille pitäisi etsiä toinen paikka. Hietasaaren idylli on säilytettävä, Eskelinen painottaa.

Oulun keskustan läheisyydessä sijaitsevassa Hietasaaressa on kaupungin mukaan noin 124 hehtaaria metsiä. Alueen monimuotoisuutta puolustavien ihmisten mukaan yhtenäisen metsän määrä on tästä noin puolet. Hakkuualueen koko on noin neljä hehtaaria.

Hakattavan metsän paikalle on vahvistetussa asemakaavanmuutoksessa osoitettu uusi siirtolapuutarha- ja palstaviljelyalue, kaupallisia puutarhatoimintoja ja muutamia huviloita. Nykyiset palstaviljelyalueet siirretään Nallikarista muualle, sillä niiden paikalle suunnitellaan huvipuistoa.

Eskelisen mielestä Nallikarin hankkeiden toteuttaminen ei vaadi Hietasaaren metsien tuhoamista.

– Asun Hietasaaressa. Tykkään asua ja liikkua siellä. Virkistysarvot ovat minulle tärkeitä. Teen myös töitä luonnontuotealalla, olen järjestänyt villiyrtti- ja sieniretkiä nyt hakattavaksi merkityllä alueella, hän selvittää.

Hietasaaren metsien hakkuiden aloittamisesta päätetään perjantaina 21.2.

Oulussa on ennestään kolme siirtolapuutarhaa: Äimärautiolla, Markkuussa ja Artturilassa. Äimärautiolla on 166 mökkiä, Markkuun ryhmäpuutarhassa 165 palstaa ja Artturilan perhepuutarha-alueella 63 palstaa ja 50 mökkiä.

Eskelisen mukaan luontoarvoja puolustavat ovat seuranneet kaupunkiviljelyalueen kaavoitusta vuodesta 2014 lähtien. Suunnitelmiin on otettu kantaa, on annettu palautetta ja järjestetty monenlaisia tapahtumia kaupunkilaisten tietoisuuden lisäämiseksi.

– Tuntuu että ollaan hirveästi kommentoitu ja annettu palautetta, mutta se ei ole vaikuttanut mihinkään. Hirveän turhauttavaa on ollut. Kuntademokratiasta ei voi puhua. Toivotaan että vieläkin pystytään vaikuttamaan tilanteeseen. Tehtyjä kaavoja ei ole aina pakko toteuttaa. Kaavalla on lainvoima ja kaupungilla on lain voima aloittaa työt. Moraalista valtuutusta ei silti ole, hän huomauttaa.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden teknisen isännöitsijän Sakari Kelan mukaan hakkuiden aloituspäivämäärästä päätetään perjantaina 21. helmikuuta.

– Metsäalue on nyt kaikkien käytössä. Jos sinne rakennetaan palstaviljelyalue ja siirtolapuutarha, se jää vain tiettyjen ihmisten käyttöön. Se on yksityistämistä, Eskelinen huomauttaa.

12-vuotias Sumu on tottunut viemään emäntäänsä lenkille Oulun keskustan lähistöllä sijaitsevaan Hietasaareen.

Hietasaaren alue on tärkeä virkistysalue kaupunkilaisille. Siellä liikkuvat koiranulkoiluttajat, lenkkeilijät, pyöräilijät, suunnistajat, retkeilijät sekä lintu- ja luontokuvaajat. Aluetta pidetään kasvilajistoltaan Oulun rikkaimpana paikkana. Hietasaaressa voi tiirailla harvinaisia lintuja kuten valkoselkä- ja pohjantikkoja, hömötiaisia ja viherpeippoja.

Alueen puolustajat ovat toimineet yhdessä Hietasaaren puolesta -nimisessä liikkeessä, joka pitää verkkosivujen kautta kaupunkilaisia ajan tasalla Nallikarin ja Hietasaaren alueen kaava-asioista. Mukana liikkeessä on alueen asukkaita, luonnonsuojelijoita, lintutieteellisen yhdistyksen jäseniä, palstaviljelijöitä sekä Greenpeacen ja Maan ystävien aktiivit.

Hietasaari-liikkeen mukaan Nallikarin kaava-alueen hankkeiden toteutuminen ei edellytä metsän kaatamista ja siksi suunnitelmiin pitää ottaa aikalisä. Kaupungin järjettömät kaavoitushankkeet uhkaavat heidän mukaansa hävittää alueen idyllin.

Hietasaaren luonto- ja kulttuuriympäristön puolesta käynnistettiin kampanja ja adressi vuonna 2016. Adressin allekirjoitti noin 2 000 ihmistä. Tästä huolimatta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa 2017 viedä kaavamuutoksia eteenpäin. Kaavoista yritettiin valittaa, mutta valitukset hylättiin joulukuussa 2019.